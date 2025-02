Nintendo Switch 2 in arrivo a giugno? Un ex dipendente svela i dettagli

Secondo nuove indiscrezioni, Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare a giugno 2025. L’informazione proviene da un ex dipendente di Nintendo, che avrebbe rivelato la finestra di lancio della nuova console. Inoltre, un Nintendo Direct dedicato previsto per aprile potrebbe fornire i dettagli ufficiali su caratteristiche e prezzo.

Un annuncio ufficiale in arrivo?

Le voci sulla nuova console di Nintendo si susseguono da mesi, ma la data di uscita rimane un’incognita. Secondo la nuova indiscrezione, il lancio sarebbe fissato per giugno 2025, in linea con quanto suggerito da altri rumor recenti.

Nintendo potrebbe ufficializzare la console in un Nintendo Direct programmato per aprile, durante il quale potrebbero essere svelati design, specifiche tecniche e lineup di lancio. La strategia ricalcherebbe quella adottata per Switch nel 2017, quando la console fu annunciata pochi mesi prima del lancio ufficiale.

Le informazioni ufficiali su Switch 2 sono ancora scarse, ma i leak suggeriscono che la console avrà miglioramenti hardware significativi, tra cui:

Supporto per risoluzione 4K con DLSS, grazie a un processore NVIDIA aggiornato;

Schermo OLED più grande per una migliore esperienza portatile;

Retrocompatibilità con i giochi Switch attuali, per garantire una transizione fluida ai nuovi utenti.

Si parla anche di un nuovo sistema di cartucce e di possibili miglioramenti alle funzionalità online, ma nulla di tutto ciò è ancora stato confermato. Se la finestra di lancio di giugno fosse confermata, Nintendo potrebbe avere un vantaggio strategico rispetto alla concorrenza, posizionando Switch 2 in un periodo favorevole per le vendite. Con PlayStation 5 e Xbox Series X ancora in pieno ciclo vitale, la nuova console di Nintendo potrebbe puntare su un’innovazione nel formato ibrido, mantenendo la filosofia che ha decretato il successo della prima Switch.

Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente la data di lancio di Switch 2, ma le indiscrezioni continuano a rafforzare l’ipotesi di un debutto a giugno. Se l’annuncio di aprile si concretizzasse, potremmo presto avere conferme ufficiali su hardware, giochi e strategie di mercato per la prossima generazione di console targata Nintendo.