Mercedes punta a un G-Wagen compatto: arriva il “baby G”

Mercedes-Benz ha recentemente confermato lo sviluppo di una versione compatta del suo celebre SUV Classe G, meglio noto come G-Wagen. Perché tale ridimensionamento? Il brand vuol rendere il modello più accessibile a un pubblico più ampio. Al contempo però ha cercato di non tradire le sue caratteristiche che lo hanno reso un simbolo nel mondo dei veicoli off-road di lusso. I dettagli tecnici sono, almeno per adesso, ancora avvolti nel mistero. Pare tuttavia che la nuova versione possegga lo stesso DNA robusto della G-Wagen, ma con dimensioni ridotte. Si stima che il nuovo G-Wagen Mercedes abbia poi una lunghezza compresa tra i 4,3 e i 4,5 metri. Diciamo che si tratta di un netto taglio rispetto ai 4,82 metri dell’attuale Classe G. Questa misura più compatta sarà perfetta per l’uso urbano, ma senza sacrificare le capacità fuoristrada. Altro dettaglio del progetto importante è che, con molta probabilità, il modello sarà elettrificato, ma si tratta di una speculazione. Mercedes non ha confermato nulla, ma gli indizi portano a un futuro 100% elettrico, in linea con la tendenza che la casa tedesca segue al momento. Già il modello Classe G EV Mercedes (EQG) ha dimostrato il potenziale di un fuoristrada elettrico e il “baby G” potrebbe seguire questa strada.

Un nuovo approccio al successo per la Mercedes

La Classe CLA, che verrà lanciata a breve, segnerà l’inizio di una nuova filosofia per Mercedes. La casa di Stoccarda punta a una gamma di motorizzazioni più ampia: termiche, ibride ed elettriche. Sarà questo il futuro del baby G? Mercedes assicura che il design del nuovo SUV sarà coerente con la linea stilistica già visibile nei suoi modelli elettrici e tradizionali. Questo non è il primo tentativo di Mercedes di realizzare un fuoristrada compatto. Il Concept GLB ha provato a replicare il successo della Classe G, ma senza fortuna. Ora però, la casa tedesca promette di aver imparato dagli errori. Ci riuscirà questa volta? Mercedes è fiduciosa che il “baby G” manterrà intatte le caratteristiche iconiche del suo predecessore, pur adattandosi ai bisogni di chi cerca un veicolo più pratico per la città.