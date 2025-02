Galaxy S25: tutta la linea riceve il primo update in Italia

Dopo circa un mese di calma piatta, la serie Galaxy S25 ha ricevuto il suo primo update al di fuori dei confini della Corea del sud, il nuovo firmware verrà installato su tutti i modelli che rappresentano l’ultima linea dei top di gamma Samsung e integra numerose correzioni di bug, ottimizzazione del sistema e gli aggiornamenti di sicurezza di febbraio, il rilascio è in corso in diversi paesi tra i quali è presente anche l’Italia.

La build

la build in questione ha una dimensione di poco più di 660 MB e risulta essere di dimensioni maggiori rispetto a quella rilasciata inizialmente in Asia, la differenza potrebbe essere relativa ad alcune correzioni e ottimizzazioni aggiuntive arrivate in un secondo momento rispetto a quelle introdotte precedentemente, gli utenti coreani per fare un esempio si erano lamentati di alcuni malfunzionamenti della fotocamera subito dopo aver effettuato l’update del loro smartphone, facile pensare che Samsung abbia già ovviato al problema e che l’update in arrivo nel mercato internazionale contenga questa correzione.

Ricordiamo che i Galaxy S25 sono i primi device a supportare i seamless update, abbiamo infatti la presenza di due partizioni, A e B, Che permettono allo smartphone di non doversi spegnere durante l’aggiornamento, rendendo di fatto il processo decisamente più rapido, in soldoni se la partizione attualmente in uso è quella A, l’update verrà installato su quella B, viceversa accadrà la medesima cosa ma al contrario, ciò rappresenta un vantaggio per l’utente che in questo modo può continuare ad utilizzare il proprio device senza nessun tipo di interruzione, l’unico riavvio previsto è quello finale in modo tale che il dispositivo effettui il cambio di partizione facendo funzionare quella aggiornata.

Ricordiamo in ultimo che i modelli in questione godranno della nuova politica di aggiornamenti che offrirà sette anni di aggiornamenti maggiori e sette anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.