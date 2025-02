Samsung Galaxy M06 e M16: torna il modulo fotografico dedicato

Samsung si prepara a rinnovare lo stile dei suoi smartphone economici della serie Galaxy M. In che modo? Introducendo una novità che riguarda il comparto fotografico. Un teaser pubblicato su Amazon India, mercato chiave per questi dispositivi, ha rivelato che i nuovi GalaxyM06 e M16 abbandoneranno il design delle fotocamere isolate. Così che possa essere adottato un modulo fotografico integrato.

Samsung Galaxy M06 e M16: specifiche tecniche ancora avvolte nel mistero

Negli ultimi anni, Samsung ha sperimentato varie soluzioni estetiche. Cercando di ispirarsi alla serie Galaxy S e A. Con i nuovi modelli della linea M, sembra però voler recuperare un approccio più tradizionale. Il modulo fotografico sarà posizionato in verticale, con una disposizione che ricorda un semaforo. Il GalaxyM16 includerà tre fotocamere, proprio come il suo predecessore M15. Mentre il GalaxyM06 ne avrà due. Mantenendo così la configurazione del modello precedente. Il flash LED, invece, sarà collocato esternamente, accanto alle fotocamere, per entrambi i dispositivi.

Nonostante il teaser abbia svelato il nuovo design, Samsung non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali sulle specifiche tecniche dei Galaxy M06 e M16. Seguendo la strategia adottata negli ultimi anni però, è plausibile ipotizzare che almeno il modello M06 sia molto simile al GalaxyF06. Il quale è stato lanciato di recente in India.

Caratteristiche e specifiche tecniche del modello F06

Il GalaxyF06 dispone di un display PLS LCD da 6,7” con risoluzione HD+. Oltre che una frequenza di aggiornamento massima di 60Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

La fotocamera principale è da 50MP, accompagnata da un sensore ausiliario da 2MP. Mentre quella frontale è da 8MP. La batteria ha una capacità di 5.000mAh e il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia One UI Core 7.

Anche il GalaxyM16 potrebbe avere molte somiglianze con il F16. Il quale però non è stato ancora annunciato ufficialmente. Infatti, per avere un quadro più chiaro, bisognerà attendere ulteriori dettagli da parte di Samsung.