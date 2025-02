Nuova Citroen C5 Aircross: il SUV dal design extra moderno

La nuova Citroen C5 Aircross promette di essere una rivoluzione visiva. Con un aspetto decisamente più squadrato rispetto a prima, il SUV Citroen segue la scia della nuova C3 e C3 Aircross, ma con una personalità unica. Il frontale si distingue grazie ai gruppi ottici a tre elementi, di cui il primo è formato da due piccoli fari sovrapposti. Il nuovo logo Citroen domina la mascherina, conferendo un’impronta fresca e moderna. Da un lato, le maniglie tradizionali sostituiscono quelle a filo con la carrozzeria, una scelta più pratica rispetto al concept. E al lato posteriore? Non c’è dubbio, il design conserva una struttura a tre elementi orizzontali, conferendo eleganza senza sacrificare la funzionalità. Questo design, che richiama il linguaggio visto nel concept Citroen Oli, sarà a breve una vera e propria firma per il marchio. La scelta della piattaforma STLA Medium, già vista sulla Peugeot 3008, assicura che questo SUV non sia solo bello da vedere, ma anche solido e versatile.

Motorizzazioni al TOP per il nuovo modello Citroen

Citroen non rinuncia alla sostenibilità e propone la nuova Citroen C5 Aircross con diverse motorizzazioni. Il SUV sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica. La motorizzazione mild hybrid da 136 CV con il motore 1.2 turbo a tre cilindri offrirà una guida equilibrata, mentre la versione plug-in da 195 CV con motore 1.6 turbo promette prestazioni superiori. Ma non è finita: la variante elettrica del Citroen C5 Aircross, che potrebbe essere disponibile con trazione integrale e potenza fino a 313 CV, si preannuncia come una delle più potenti nel suo segmento. E chi non sogna un’autonomia che supera i 600 km WLTP? La domanda sorge spontanea: quale sarà la scelta ideale per un SUV che riesce a combinare estetica e prestazioni tra le varianti? La presentazione della nuova Citroen C5 Aircross è attesa per l’inizio di questa estate, con le consegne previste entro la fine dell’anno.