Samsung svela per errore Galaxy A56, A36 e A26

L’attesa per i nuovi smartphone di fascia media di Samsung potrebbe essere ormai agli sgoccioli. La certezza di una simile informazione deriva da un dettaglio apparso per sbagliò sul sito del produttore. Il quale ha svelato involontariamente l’esistenza di Galaxy A56, A36 e A26. I tre modelli infatti sono stati menzionati nella sezione dedicata alle riparazioni fuori garanzia, con tanto di numero di modello associato. Anche se i prezzi non sono ancora stati resi noti, tale avvistamento conferma che il loro debutto è alle porte.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi Galaxy A

La presenza di questi dispositivi sulla pagina di supporto suggerisce quindi che la loro presentazione ufficiale possa avvenire a breve. Guardando al passato, Samsung ha già seguito strategie simili. Lo scorso anno, ad esempio, Galaxy A35 e A55 furono lanciati insieme nei primi giorni di marzo. Dunque, se questo schema dovesse ripetersi, la rivelazione dei nuovi modelli potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Resta però l’incognita per il GalaxyA26. Ovvero il più economico del trio, il cui debutto era atteso per dicembre ma non si è concretizzato ancora.

Le indiscrezioni trapelate forniscono comunque già un quadro abbastanza chiaro delle specifiche tecniche dei tre dispositivi. Galaxy A26 dovrebbe essere equipaggiato con un display da 6,64” e il processore Exynos 1280. Lo stesso del modello precedente. Le dimensioni del nuovo smartphone dovrebbero risultare leggermente maggiori rispetto a GalaxyA25, con un design più sottile ma più ampio.

Il GalaxyA36, invece, potrebbe vantare di dimensioni leggermente superiori rispetto al suo predecessore. Insieme a 6GB di RAM e un processore octa-core con GPU Adreno 610, come suggerito da un recente test su Geekbench. Il design subirà probabilmente alcune modifiche, migliorando l’ergonomia del dispositivo.

Il modello di punta, Galaxy A56, rappresenterà la fascia alta di questa serie. Sarà dotato di un display Dynamic AMOLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Al centro troviamo il processore Exynos 1580, affiancato da 8 o 12GB di RAM. Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica. Mentre la batteria da 5.000mAh supporterà una ricarica rapida da 45W.

L’ufficialità è ormai solo una questione di tempo. Non resta che attendere l’annuncio di Samsung per scoprire tutti i dettagli su questi attesi modelli di fascia media.