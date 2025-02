Samsung, accelerati i tempi sulla One UI 8

La tecnologia continua andare avanti e lo fa costantemente con molti aggiornamenti introducendo sempre elementi nuovi. Oggi trattiamo del nuovo aggiornamento in casa Samsung ovvero sulla One UI 8.

Un aggiornamento davvero importante che porta con se le nuovissime novità da non sottovalutare.

Samsung, ci sono novità?

Alcuni leaker hanno già consegnato qualche informazione preliminare con un tweet, su argomentazioni molto generiche. Quest’ultimo parlava dell’arrivo a breve della nuova One UI 8, il che forma un’espressione abbastanza ambigua. Basandosi su tutte le release precedenti, le major release arrivavano per la fine dell’anno, in precisione tra ottobre e dicembre, visto la differenza di poche settimane di distanza dal rilascio ufficiale del codice sorgente della nuova versione di Android da Google.

Ritornando sul discorso che Google in questo anno ha preso la decisione di anticipare i tempi e voler rilasciare Android 16, sarebbe anche comprensibile il lancio anche da parte di Samsung delle One UI 8.0 per luglio o agosto. Il tutto in parallelo al lancio dei nuovi telefoni pieghevoli di nuovissima generazione.

Normalmente per i vari utenti la prima teoria risulta essere quella più interessante, ma allo stesso tempo la più difficile da realizzarsi. Confermando che la One UI arrivi ad aprile, questo significherebbe che il roll-out della 8 andrebbe poi ad iniziare tre o quattro mesi dopo. Un tempo davvero ristretto, stessa identica situazione in estate quando si ipotizzava un aggiornamento alla versione 7.0.1 di Samsung e non la 8.0.

Invece la seconda teoria andrebbe a ricadere sul ritardo di Samsung rispetto la famosa tabella di marcia che è stata già stabilita questo stesso anno da Google per Android. Andiamo a prendere in considerazione aprile 2025 e anche gennaio 2026, il lancio del nuovo OS allo stesso istante dei nuovi Galaxy S, alla Apple. Questo arriverebbe alla conclusione che Samsung ci metterebbe almeno sei mesi a portare Android 16 su molti altri dispositivi che sono presenti sul mercato.