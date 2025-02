Switch 2: CPU e RAM sono all’altezza della current gen

Uno dei prodotti più famosi dell’anno sicuramente egli Nintendo switch due, la console dell’azienda giapponese infatti arriverà nei prossimi mesi e con sé una piccola rivoluzione molto attesa da parte di tutta la community, nello specifico però ad attendere con ansia la consolle in questione, non sono solo gli appassionati di videogiochi bensì anche di sviluppatori, il motivo è molto semplice, la console in questione risolve finalmente dopo tanto tempo i problemi legati alla CPU e alla RAM, da sempre quello di bottiglia del prodotto in questione e che per anni hanno rappresentato una vera e propria sfida per quanto riguarda il porting di titoli sulla console.

Più potenza e libertà

Grazie ad una recente intervista con dei portavoce dell’azienda, emerge che d’ora in avanti la gestione della CPU e della RAM sarà molto più semplice grazie alle prestazioni migliorate di queste ultime, nello specifico la maggiore potenza del processore unita agli 8 GB di RAM disponibili renderanno di fatto la vita molto più semplice agli sviluppatori, in passato infatti questi ultimi dovevano lanciarsi in vera e proprie sfide legate all’ottimizzazione dal momento che le risorse erano limitate, infatti in passato gli sviluppatori dovevano riuscire incastrare veri e propri puzzle di ottimizzazione per consentire dei caricamenti decisamente più accettabili rispetto a quelli che avremmo avuto senza l’ottimizzazione stessa.

La situazione sembra però finalmente essere arrivata ad un punto di svolta e quei giorni saranno solo un ricordo, la neonata in casa Nintendo porterà infatti il proprio libera tutti che renderà la vita più facile sia agli utenti che agli sviluppatori, non sarà più presente col collo di bottiglia e l’azienda si è fortemente impegnata proprio per risolvere questo problema, tutto ciò ovviamente significherà tempi più brevi nello sviluppo dei videogiochi che potrebbero arrivare con una cadenza o a distanza di tempo, decisamente più ristretto rispetto al passato.