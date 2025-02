Xbox Series X non sarà più venduta in questa nazione

A quanto pare per gli utenti brasiliani arrivano brutte notizie, sembra infatti il Microsoft abbia deciso di interrompere la vendita della propria Xbox Series X nella nazione verde oro, i motivi ufficiali non sono stati dichiarati apertamente ma sembra che l’azienda abbia attuato un cambio di strategia in favore di un approccio più flessibile e digitale puntando soprattutto sui propri servizi streaming cloud gaming.

Microsoft non si è espressa nello specifico in merito a questa decisione, ma sicuramente si sarà resa conto che Xbox non vende come dovrebbe in Brasile e ha deciso di interrompere i rifornimenti, notizia che arriva anche dei rivenditori ufficiali che annunciano la mancanza di testock futuri, attualmente acquistare un modello della console di Microsoft comporta una spesa di circa 1600 € al cambio.

Ovviamente questa è una decisione che fa molto riflettere dal momento che rispecchia la politica, nonché le decisioni che l’azienda di Redmond è obbligata a prendere, non a caso recentemente si sono diffuse numerose voci che annuncia un possibile abbandono del segmento console da salotto da parte dell’azienda, in favore di uno sviluppo più profondo accentuato dei servizi smart per poter giocare da qualsiasi prodotto disponibile agli utenti in grado di supportare i servizi Microsoft, il Brasile potrebbe essere in un certo senso solo una fase di test per verificare se questa idea aziendale abbia effettivamente del potenziale.

Il futuro del gaming in casa Microsoft dunque sta attraversando un periodo di transizione molto delicato che potrebbe portare a profondi cambiamenti sia sul mercato sia per l’appunto all’interno dell’azienda che almeno per questa generazione non è riuscita a colmare il gap o a competere con Sony.

Il dado è tratto e la decisione è stata presa, dunque per gli utenti brasiliani comprare una console di casa Microsoft diventerà decisamente più difficile, ciò potrebbe rivelarsi indirettamente una mossa a favore di PlayStation.