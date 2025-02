Robot con muscoli artificiali: sempre più “umano”

La robotica umanoide sta compiendo passi da gigante. L’ultima innovazione arriva dall’azienda californiana Clone Robotics. Si tratta del Protoclone, un prototipo avanzato che si distingue per la straordinaria fedeltà con cui riproduce l’anatomia e i movimenti del corpo umano. Tale sviluppo sta suscitando grande interesse nella comunità scientifica. Ponendo nuove prospettive nel campo dell’automazione avanzata e della biomeccanica artificiale. Il Protoclone presenta una struttura scheletrica polimerica che emula con precisione la conformazione del corpo umano. Con un numero di ossa simile a quello naturale, anche se con fusioni strategiche per ottimizzare le prestazioni meccaniche.

Dettagli sul nuovo robot umanoide

L’intelligenza artificiale integrata nel Protoclone lo rende ancora più impressionante. Il robot è dotato di quattro telecamere di profondità per la visione e 70 sensori inerziali per la postura. Inoltre, ci sono 320 sensori di pressione per il feedback muscolare. Con tali dettagli il dispositivo riesce a percepire e rispondere agli stimoli ambientali con precisione. Ciò gli consente di apprendere nuove azioni osservando gli esseri umani. Il recente video rilasciato da Clone Robotics mostra il Protoclone in azione, evidenziando una fluidità nei movimenti mai vista prima in un robot umanoide.

La sua vera innovazione risiede nel sistema di attuazione Myofiber. Quest’ultimo simula la contrazione muscolare attraverso un complesso sistema idraulico. Grazie a tubi a maglia e palloncini interni che si espandono e si contraggono sotto pressione, il robot riesce a replicare in maniera sorprendentemente naturale i movimenti umani. Il tutto è alimentato da una pompa elettrica da 500 watt, che funge da cuore artificiale. Dettaglio che garantisce un flusso continuo di fluido idraulico.

L’azienda ha annunciato che il primo lotto di 279 unità, denominato Clone Alpha, verrà prodotto in serie limitata. I preordini saranno aperti entro la fine dell’anno. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati. A tal proposito, gli esperti prevedono che il prodotto sarà inizialmente riservato ad un mercato di nicchia. Non è però da escludere che la cosa potrebbe cambiare. Tale innovazione segna un passo importante nella creazione di robot sempre più simili agli esseri umani.