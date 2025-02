Drone trasporta campioni biologici in 15 minuti

La sperimentazione del progetto Aetos di Unmanned4you continua a fare passi avanti importanti nell’ambito del trasporto sanitario tramite droni. L’iniziativa, condotta nell’area ASL Napoli 2, mira ad incentivare il trasporto di sangue e campioni biologici. Riducendo così i tempi di consegna e garantendo una maggiore efficienza nel servizio sanitario. Uno degli ultimi test effettuati ha visto protagonista un drone cargo della compagnia FlyingBasket. Tale dispositivo in soli 15 minuti ha percorso 17 chilometri. Ovvero la distanza che separa l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli a quello di Casamicciola d’Ischia. Un tempo record, se confrontato con le modalità di trasporto tradizionali. Quest’ultime, infatti, sono spesso rallentate da traffico, condizioni meteo o difficoltà legate al trasporto marittimo.

Drone usato per il trasporto sanitario

La fase di sperimentazione ha coinvolto diversi voli di prova con carichi fino a 5 kg. Quest’ultimi hanno dimostrato non solo l’efficacia del sistema. Ma anche la sicurezza dell’operazione. Il successo di tale iniziativa potrebbe aprire la strada a una nuova era nella gestione delle emergenze sanitarie. Garantendo che materiali salvavita raggiungano i pazienti in tempi ottimali.

Secondo Moritz Moroder, CEO e co-founder di FlyingBasket, l’uso dei droni cargo nella logistica sanitaria rappresenta un’opportunità straordinaria. Ciò per migliorare la rapidità e l’affidabilità dei trasporti ospedalieri. L’Assessore a Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania, Valeria Fascione, ha sottolineato l’importanza di tale sperimentazioni. La loro riuscita potrebbe garantire un importante passo avanti per la sanità.

Se i test continueranno a dare esiti positivi, non è difficile immaginare un futuro in cui i droni diventeranno alleati indispensabili. Ciò per la gestione delle emergenze mediche. Il progetto Aetos rappresenta un passo concreto verso una sanità più innovativa, efficiente e sostenibile. In tal modo si potrebbe assicurare che nessun paziente debba aspettare più del necessario per ricevere le cure di cui ha bisogno. Non resta dunque che aspettare e scoprire quali saranno i futuri sviluppi di tale tecnologia.