Una nuova mano robot raggiunge traguardi utili per le protesi

Dalla Cina arriva un’importante innovazione tecnologica che promette di portare ad un’evoluzione del settore delle protesi. Tale novità è stata presentata da un gruppo di ricercatori della University of Science and Technology. Quest’ultimi hanno sviluppato una mano robot all’avanguardia. Destinata a migliorare la qualità della vita delle persone. In particolare, coloro con amputazioni degli arti superiori.

La protesi di ultima generazione si distingue per la sua eccezionale libertà di movimento. Quest’ultima, infatti, presenta 19 gradi di libertà. Dato che si avvicina alle capacità di una mano umana, che ne possiede 23.

Le caratteristiche della nuova mano robot

Uno dei punti di forza di tale innovativa protesi è il suo peso ridotto. Si tratta di appena 370 grammi. Ciò è possibile grazie all’impiego di leghe a memoria di forma (SMA) che fungono da muscoli artificiali. Tali materiali avanzati permettono alla protesi di tornare alla sua forma originale attraverso un processo di riscaldamento. Eliminando la necessità di motori ingombranti e pesanti. Inoltre, è presente un sofisticato modulo di raffreddamento. Quest’ultimo gestisce il calore generato dagli attuatori SMA, permettendo un utilizzo prolungato senza compromettere la funzionalità della protesi.

Un altro dettaglio importante è il meccanismo biomimetico basato su tendini artificiali. Quest’ultimo amplifica la forza delle SMA e riduce al minimo la resistenza. Garantendo un movimento fluido e naturale. Inoltre, la presenza di 23 sensori distribuiti tra dita e polso consente un controllo di precisione senza precedenti. Il controllo vocale avanzato, con il supporto di oltre 60 lingue e 20 dialetti, rende la protesi particolarmente accessibile.

Le implicazioni di tale tecnologia non si limitano al solo ambito delle protesi. Il suo utilizzo potrebbe estendersi alla robotica avanzata, con applicazioni nell’ambito degli umanoidi di nuova generazione. I risultati dello studio confermano il potenziale rivoluzionario di tale innovazione. Quest’ultima potrebbe ridefinire il futuro dell’intero settore della robotica assistiva per le protesi umane. Non resta che attendere e scoprire le future evoluzioni della nuova mano robotica.