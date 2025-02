Nuovi OPPO Watch X2 e Enco Buds3 Pro: eleganza e tecnologia ai massimi livelli

OPPO, da anni protagonista nel settore smart device, continua a innovare con prodotti di altissima qualità. Gli utenti apprezzano la combinazione perfetta tra tecnologia all’avanguardia e design sofisticato di tutte le sue creazioni e si può ben comprendere il perché. Non è un caso che OPPO sia uno dei marchi preferiti da chi vuole dispositivi moderni e performanti. I nuovi OPPO Watch X2 e Enco Buds3 Pro ne sono l’ultima prova. Arrivano due device rappresentanti la perfezione per chi desidera il massimo in ogni dettaglio.

Watch X2: il nuovo standard per gli smartwatch di lusso

L’OPPO Watch X2 è progettato per chi vuole il top degli smartwatch. Si tratta di un device completo, ideale per chi desidera eleganza, resistenza e tecnologia avanzata. Il suo display OLED da 1,5 pollici, con una luminosità massima di 2200 nit, garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce del sole. Ma il vero segreto dell’OPPO Watch X2 sta nella sua efficienza energetica. Grazie alla tecnologia LTPO riesce a ridurre il refresh rate fino a 1Hz, migliorando il risparmio energetico del 30%. Oltre al suo aspetto premium, con cassa in acciaio inossidabile e lunetta in lega di titanio, l’OPPO Watch X2 è anche estremamente resistente. Certificato IP68 e MIL-STD-810H, è infatti progettato per durare anche nelle condizioni più particolari.

E l’autonomia? In modalità Smart può durare fino a 5 giorni di utilizzo. La modalità Power Saver, invece, permette fino a 16 giorni senza doverlo ricaricare. Come potrebbe un amante della tecnologia non rimanere colpito da queste caratteristiche? L’OPPO Watch X2 non è solo un dispositivo alla moda, è ottimo anche per monitorare la salute. Tra le sue funzioni spicca infatti il 60S Health Check-In, che monitora saturazione dell’ossigeno, temperatura del polso e altri parametri vitali in soli 60 secondi e non solo.

OPPO Enco Buds3 Pro: l’audio wireless che non conosce limiti

Gli OPPO Enco Buds3 Pro sono pensati invece per chi cerca un audio superiore e una durata della batteria senza rivali. Grazie al driver extra-large da 12,4 mm, gli auricolari regalano, una volta indossati, bassi profondi, acuti cristallini e un’esperienza di ascolto del tutto avvolgente. Perché accontentarsi di un audio mediocre quando puoi avere un suono ricco e potente. no? La vera forza degli Enco Buds3 Pro, però, è la Hyper Durable Battery, che garantisce fino a 54 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica e 12 ore con i soli auricolari. Anche in chiamata, questi auricolari sono imbattibili. Gli OPPO donano in tal caso ben 30 ore di conversazione continua. Con soli 10 minuti di ricarica rapida, inoltre, è possibile ottenere fino a 4 ore di utilizzo. Mai più interruzioni!

Progettati per resistere agli elementi, gli Oppo Enco Buds3 Pro sono certificati IP55 per la resistenza a polvere e acqua. La loro connettività è altrettanto avanzata, grazie al Bluetooth 5.4 e alla Dual Connection, che permettono di passare facilmente tra due dispositivi. Con il Google Fast Pair, l’abbinamento con dispositivi Android è immediato e intuitivo. Chi non apprezzerebbe tutta questa praticità? Con Watch X2 e Enco Buds3 Pro, OPPO ridefinisce il concetto di dispositivo smart, portando innovazione, stile e funzionalità in alto.