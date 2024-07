OPPO Enco Air4 Pro sono i degni rivali degli AirPods di Apple – Recensione

Noi di tecnoandroid.it abbiamo avuto la fortuna di testare in anteprima i nuovissimi OPPO Enco Air4 Pro che ci hanno davvero sorpresi sia per quanto riguarda la qualità sonora che quella dei materiali. Sicuramente un ottimo prodotto che vale la pena acquistare anche grazie al prezzo davvero competitivo.

Unboxing

Aprendo la confezione di queste cuffie wireless, ci si trova di fronte a un pacchetto completo e ben curato. Oltre all’headset, protagonista indiscusso, troviamo tutti gli accessori essenziali che ci si aspetterebbe da un prodotto di qualità.

Il set include la documentazione di garanzia e il manuale d’uso, strumenti fondamentali per l’utente attento. Non manca il cavo USB per la ricarica, elemento ormai imprescindibile nel panorama degli accessori audio moderni.

Un tocco di personalizzazione è offerto dalla presenza di gommini in silicone di diverse dimensioni. Questa attenzione al dettaglio permette a ogni utente di trovare la vestibilità perfetta, garantendo comfort e isolamento acustico ottimali.

Un particolare che ha catturato la nostra attenzione è la cura nel packaging: le cuffie sono avvolte in una carta che svolge anche una funzione informativa, indicando chiaramente la posizione dell’area touch sullo stelo. Questo accorgimento dimostra un’attenzione al design dell’esperienza utente fin dal primo contatto con il prodotto.

Nel complesso, questa confezione trasmette un’impressione di qualità e completezza, promettendo un’esperienza d’uso soddisfacente ancor prima di accendere le cuffie.

Design e Materiali

La custodia mantiene la sua forma ovale arrotondata, ma con angoli più pronunciati e superfici superiore e inferiore piatte. Gli auricolari stessi seguono lo stile ormai iconico degli AirPods Pro, un design che si è dimostrato vincente nel settore.

Innovazioni e Compromessi

OPPO ha introdotto alcune modifiche estetiche rispetto al modello precedente, non tutte, purtroppo, migliorative. La cover superiore dell’Air3 Pro vantava un design “tridimensionale” semi-trasparente unico nel suo genere. L’Air4 Pro, invece, opta per un corpo completamente bianco.

Un dettaglio interessante è il design del microfono per la cancellazione del rumore, che incorpora anche l’indicatore “left-right” inciso nella plastica, un elemento di design ereditato dal modello precedente.

Modifiche e Miglioramenti

Il coperchio della custodia ha perso la sua forma arrotondata alla base, optando per una linea retta. Gli steli degli auricolari sono notevolmente più spessi alla base, distinguendoli chiaramente dal modello precedente.

L’area di controllo touch rimane nella parte superiore, ma è ora piatta anziché incavata. Alla base troviamo i contatti di ricarica. Gli auricolari vantano una resistenza all’acqua IP55, un plus non trascurabile.

La custodia presenta un indicatore LED alla base, un logo a specchio al centro e una porta di ricarica Type-C. Una novità è il pulsante multifunzione alla base, assente nel modello precedente. Da notare che il reset delle impostazioni richiede circa 15 secondi di pressione, più dei 10 secondi necessari per l’Enco X3i.

Qualità Costruttiva

La qualità costruttiva è sopra la media. Gli auricolari sono impeccabili, mentre il coperchio della custodia presenta un gioco minimo. Il materiale utilizzato per questa versione nera potrebbe non soddisfare tutti; la versione bianca potrebbe risultare più gradevole al tatto.

Comfort ed Usabilità Ergonomia Eccezionale

Parlando di comfort, gli OPPO Enco Air4 Pro meritano solo elogi. Questi auricolari superano brillantemente il cosiddetto “test AirPods”, indicando con precisione dove posizionare le dita per estrarli dalla custodia. Questo dettaglio, apparentemente banale, si rivela fondamentale nell’uso quotidiano, migliorando notevolmente l’esperienza utente.

Vestibilità Perfetta

La vestibilità di questi auricolari è semplicemente impeccabile. Nel nostro test, non abbiamo sentito la necessità di sostituire i gommini in dotazione con altri, segno di un’ottima progettazione ergonomica. La qualità dei gommini stessi è encomiabile: non producono fastidiosi scricchiolii durante il movimento o il sonno, un problema comune in molti auricolari di fascia media.

Comfort Notturno

Un aspetto particolarmente apprezzato è la possibilità di utilizzare gli Enco Air4 Pro durante il sonno senza alcun disagio. Questa caratteristica li rende ideali non solo per l’ascolto diurno ma anche per chi ama addormentarsi con un sottofondo musicale o ascoltare audiolibri a letto.

Controlli Intuitivi

Il sistema di controllo touch degli Enco Air4 Pro merita una menzione speciale. OPPO ha fatto una scelta controcorrente ma estremamente funzionale: non c’è pausa con un singolo tocco. Potrebbe sembrare strano elogiare questa assenza, ma chi ha provato il modello X3i sa quanto possa essere fastidioso mettere in pausa accidentalmente la musica ogni volta che si tocca l’auricolare per aggiustarlo o rimuoverlo.

Controlli

Passiamo ora ad esaminare il sistema di controllo degli OPPO Enco Air4 Pro, che si rivela intuitivo e ben progettato. L’area touch sugli auricolari risponde a comandi semplici e logici:

Doppio tocco : passa al brano successivo

: passa al brano successivo Triplo tocco : torna al brano precedente

: torna al brano precedente Pressione prolungata: cambia la modalità di cancellazione del rumore

Questa configurazione permette un controllo fluido della riproduzione musicale e delle funzionalità di noise canceling, senza dover ricorrere allo smartphone.

Miglioramenti nella Documentazione

Un punto a favore degli Enco Air4 Pro rispetto al modello precedente, gli Enco X3i, è l’inclusione nel manuale di istruzioni dettagliate sui controlli durante le chiamate. Questo dimostra l’attenzione di OPPO nel fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio il dispositivo.

Funzionalità Automatiche

Come il modello precedente, gli Enco Air4 Pro mantengono la funzione di pausa automatica della musica quando si rimuove un auricolare dall’orecchio. È interessante notare che OPPO non ha incluso un’opzione per disattivare questa funzione, una scelta che potrebbe non piacere a tutti gli utenti.

App HeyMelody

L’app HeyMelody, disponibile sia per Android che iOS, offre diverse opzioni di personalizzazione per gli Enco Air4 Pro, anche se in numero più limitato rispetto ad altri modelli. Le principali funzionalità includono:

Regolazione dell’equalizzatore

Controllo della cancellazione del rumore (tre livelli più automatico)

(tre livelli più automatico) Modalità gaming per ridurre la latenza

per ridurre la latenza Impostazioni per la connessione duale

Peccato poiché Oppo potrebbe migliorare questa applicazione che sembra ferma almeno di 5 anni.

Caratteristiche Distintive

Gli Air4 Pro, pur non disponendo di alcune funzionalità di punta come il Golden Sound, introducono la cancellazione del rumore personalizzata, assente nel modello X3i. La qualità della cancellazione del rumore si distingue particolarmente, offrendo un’esperienza d’ascolto notevolmente migliorata.

La combinazione di queste caratteristiche pone le basi per un’esperienza sonora di alto livello, anticipando prestazioni audio di qualità superiore.

Suono

Gli OPPO Enco Air4 Pro offrono probabilmente la migliore qualità sonora mai sperimentata in un auricolare true wireless. Il suono è di alta qualità, vivace e sorprendentemente dettagliato. In alcuni brani “test”, si riescono a percepire strumenti precedentemente inosservati.

Soundstage Unico

L’ampiezza del palcoscenico sonoro è insolita. Ricorda, per chi può comprendere l’analogia, lo spazio artificiale creato dagli occhiali per realtà virtuale. Si ha la sensazione di essere in un mondo a parte, con confini chiari e distinti oltre i quali non c’è nulla.

Esperienza Immersiva

Inizialmente, questa percezione può sembrare un limite artificiale, ma una volta abituati, si inizia ad apprezzare pienamente ciò che accade all’interno di questo spazio sonoro. Il suono degli Enco Air4 Pro è molto vivace, con una riproduzione delle frequenze solida su tutto lo spettro e una risoluzione audio impeccabile. Immergersi nei brani preferiti diventa un’esperienza senza sforzo e coinvolgente.

Microfono

Gli OPPO Enco Air4 Pro sono dotati di un sistema a tre microfoni, progettato per garantire una qualità vocale ottimale durante le chiamate.

Prestazioni Eccellenti nelle Conversazioni

La qualità della voce durante le chiamate si rivela eccellente. I test effettuati dimostrano che l’interlocutore può sentire la voce in modo chiaro e nitido, senza distorsioni o interruzioni.

Controlli Intuitivi

Un punto di forza aggiuntivo è la facilità di controllo durante le chiamate. A differenza di altri modelli che possono risultare poco intuitivi, gli Enco Air4 Pro offrono un’esperienza d’uso immediata, senza bisogno di consultare il manuale per effettuare operazioni di base durante una conversazione.

Questa combinazione di qualità audio elevata e facilità d’uso rende gli OPPO Enco Air4 Pro una scelta eccellente per chi utilizza frequentemente gli auricolari per chiamate e videoconferenze, oltre che per l’ascolto musicale.

Connessione e ritardo

Gli OPPO Enco Air4 Pro supportano il Bluetooth 5.4, quindi ho collegato con fiducia gli auricolari al mio PC e ho provato a montare video con essi. Sono QUASI soddisfatto. La latenza audio durante il montaggio era a un passo dall’essere impercettibile. E può essere impercettibile – attualmente sto montando direttamente con cuffie Bluetooth, anch’esse con Bluetooth 5.4.

Tuttavia, una delle mie precedenti cuffie, che aveva il Bluetooth 5.0, permetteva anche un montaggio quasi privo di latenza – ma era l’eccezione. E non era TWS, come le mie attuali cuffie wireless. Gli OPPO Enco Air4 Pro sono un modello TWS che avrebbe dovuto beneficiare dell’ultima versione Bluetooth. E ci è QUASI riuscito.

Per quanto riguarda la connessione duale, simile agli X3i, le fonti audio NON vengono commutate automaticamente. Per cambiare la fonte audio, è necessario mettere in pausa quella attualmente attiva. Dopo 3-4 secondi, la nuova fonte attiva subentrerà automaticamente. Inoltre, durante una chiamata, il passaggio avviene automaticamente.

Autonomia

La custodia degli OPPO Enco Air4 Pro ha una capacità di 440 mAh, mentre ogni auricolare ha una capacità di 58 mAh. Secondo il produttore, questo dovrebbe fornire fino a 12 ore di riproduzione continua senza cancellazione del rumore al 50% del volume utilizzando il codec AAC, o 5,5 ore con la cancellazione del rumore attivata. La custodia fornisce ulteriori 44 ore senza cancellazione del rumore o 20 ore con cancellazione del rumore di conseguenza.

Quindi potenzialmente, questi potrebbero essere i modelli TWS più autonomi nella mia carriera. Tuttavia, devo sottolineare che non ho quasi mai usato le cuffie senza cancellazione del rumore. Devo dire che la cancellazione del rumore è lussuosa. Ma noto che la ricarica è veloce. Il produttore promette 4 ore di riproduzione dopo 10 minuti di ricarica degli auricolari nella custodia, ma di nuovo, questo è per l’uso senza cancellazione del rumore. Comunque, in 20 minuti, gli auricolari si caricano più che a sufficienza.

Inoltre, ovviamente, la ricarica wireless è assente negli OPPO Enco Air4 Pro – proprio come nel modello precedente.

Conclusioni

Gli OPPO Enco Air4 Pro si confermano eredi degni del loro predecessore, portando avanti la tradizione di offrire un’esperienza sonora eccezionale a un prezzo accessibile. L’evoluzione è tangibile: la qualità audio ha fatto un ulteriore salto in avanti, mentre l’autonomia ha visto un miglioramento sostanziale, rendendo questi auricolari un compagno affidabile per lunghe sessioni d’ascolto.

È vero, il design potrebbe non conquistare tutti al primo sguardo. Tuttavia, quando si tratta di cuffie, sono fermamente convinto che la sostanza debba prevalere sulla forma. E in termini di sostanza, gli Enco Air4 Pro brillano davvero.

La loro capacità di offrire un suono ricco e dettagliato, unita a una cancellazione del rumore efficace e a una batteria longeva, li posiziona ai vertici della categoria TWS. Per gli audiofili attenti al budget o per chi cerca semplicemente un paio di auricolari wireless di alta qualità senza svuotare il portafoglio, gli OPPO Enco Air4 Pro rappresentano una scelta quasi obbligata.

In definitiva, nonostante qualche compromesso estetico, questi auricolari si guadagnano il mio endorsement più convinto. Se state cercando il perfetto equilibrio tra prestazioni audio, funzionalità e valore, non cercate oltre: gli OPPO Enco Air4 Pro potrebbero essere proprio ciò di cui avete bisogno.

Attualmente gli OPPO Enco Air4 Pro sono disponibili su Amazon ad un prezzo di soli 89,99 €.