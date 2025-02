Oppo Find N5 non arriverà in Europa, è ufficiale

Soltanto pochissimo tempo fa, il produttore tech Oppo ha svelato ufficialmente in Cina il suo ultimo flagship pieghevole. Ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Find N5 che vanta inoltre l’importante primato di essere uno dei foldable più sottili al mondo. Inizialmente si pensava che questo prodotto sarebbe stato annunciato ufficialmente anche per il mercato europeo. Tuttavia, nel corso delle ultime, è arrivata la conferma ufficiale dell’azienda: questo smartphone non arriverà in Europa.

Oppo Find N5, l’azienda conferma che non arriverà ufficialmente in Europa

A quanto pare molti fan di Oppo rimarranno delusi. Come già accennato in apertura, infatti, il noto produttore tech ha da poco confermato che il suo ultimo flagship pieghevole non arriverà in veste ufficiale in Europa. Una notizia che lascia di stucco, soprattutto se si pensa che fino ad ora i rumors lasciavano pensare il contrario.

In particolare, il produttore tech ha da poco rilasciato un comunicato ufficiale in cui spiega i motivi di questa scelta:

“Oppo Find N5 non sarà annunciato in Europa. All’inizio del 2025, però, annunceremo in Europa la nuova serie di smartphone Oppo Reno 13 il 24 febbraio, offrendo ai consumatori una vasta scelta di prodotti stilosi, di design e dotati delle nuove feature AI. Rimanete connessi per gli ultimi update”.

Come si può evincere dal comunicato, l’azienda sembra dunque che abbia preferito per il mercato europeo la serie di smartphone più giovanile Oppo Reno 13. Oltre al mercato europeo, comunque, sembra che l’azienda abbia deciso di non portare in veste ufficiale il suo nuovo pieghevole anche in altri mercati, tra cui quello degli Stati Uniti d’America. Questo significa che questo prodotto è disponibile soltanto in un numero ristretto di mercati, tra cui in Cina e a Singapore.

Insomma, dovremmo dunque dire addio a Oppo Find N5. Al suo posto, però, ricordiamo che è molto probabile che arrivi in Europa il cugino di casa OnePlus, ovvero il prossimo OnePlus Open 2.