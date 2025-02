iPhone 17 Pro Max, svelato il design della fotocamera da una cover MagSafe

Da ormai diverse settimane non si fa altro che parlare di come saranno i prossimi iPhone di Apple. A settembre presumibilmente il colosso di Cupertino svelerà la sua nuova gamma, con il top assoluto che sarà rappresentato da iPhone 17 Pro Max. Proprio il flagship in questione sarebbe venuto a galla in queste ore grazie ad alcune immagini che lo mostrerebbero all’interno di una cover MagSafe, anch’essa riprogettata.

Una nuova isola per le fotocamere: più grande e complessa

Le immagini trapelate evidenziano un modulo fotografico ridisegnato che sembra confermare i rumor delle scorse settimane. Il layout a triangolo delle tre fotocamere posteriori resta invariato, ma l’intero bump ora occupa uno spazio maggiore in orizzontale. Al di là delle lenti principali, troviamo un flash LED, un microfono e lo scanner LiDAR, disposti verticalmente su un’estremità della nuova barra rettangolare.

È chiarissimo il richiamo ai Google Pixel, noti proprio per la caratteristica barra riservata alle fotocamere. Nonostante ciò però, Apple sembra voler mettere la propria firma anche su questo dettaglio, integrando il modulo nella scocca in modo più elegante e fluido rispetto alla concorrenza.

Il design della cover MagSafe mostra chiaramente queste modifiche: le aperture sono più larghe e sagomate per adattarsi alla nuova disposizione dei componenti. Questo suggerisce che la fotocamera sarà uno dei principali punti di forza dell’iPhone 17 Pro Max, con miglioramenti non solo estetici, ma anche funzionali.

Design coerente nella gamma Pro, ma non per tutti

Stando ai rumor, questa nuova barra fotografica verrà adottata anche dall’iPhone 17 Pro, mantenendo coerenza tra i modelli di fascia alta. Le cose però saranno ben differenti per gli altri dispositivi della gamma:

iPhone 17 Air , il nuovo modello super-sottile destinato a sostituire la variante Plus, adotterà anch’esso una barra fotografica, ma più sottile, vista la presenza di un solo sensore posteriore;

iPhone 17 base invece dovrebbe mantenere il classico design con il bump riservato alle fotocamere che sarà di forma quadrata, creando così una netta distinzione tra i modelli standard e quelli Pro.

Questa frammentazione stilistica potrebbe sembrare incoerente, ma offre agli utenti più opzioni estetiche tra cui scegliere. Chi preferisce un design minimale potrà optare per l’Air o il modello base, mentre chi cerca il massimo in termini di fotografia troverà nei Pro un design più aggressivo e funzionale. Ovviamente ci ritroviamo di fronte a semplici indiscrezioni, come accade di solito. Proprio per questo motivo, dare per certo questo design potrebbe essere affrettato. Seguiranno nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.