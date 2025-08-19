Google Pixel 10 Pro XL e Buds 2a compaiono a poche ore dall’evento Google

Domani Google svelerà ufficialmente la nuova gamma di dispositivi durante l’evento Made by Google, ma i leak non si fermano. A poche ore dal lancio sono infatti emerse nuove immagini promozionali che ritraggono due dei protagonisti più attesi: il Pixel 10 Pro XL e i nuovi auricolari Pixel Buds 2a.

Le foto, condivise dal leaker MisteryLupin su X, mostrano il Pixel 10 Pro XL frontalmente, evidenziandone le dimensioni generose. Lo smartphone sarà dotato di un pannello Super Actua OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Le misure trapelate parlano di 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, numeri che confermano la natura “extra large” del dispositivo, pensato per chi cerca uno schermo ampio e prestazioni al top.

Pixel Buds 2a e il richiamo all’ecosistema: Google pensa a migliorare

Un’altra immagine mostra invece una ragazza che indossa un auricolare lavanda, colore che coincide con le indiscrezioni sui Pixel Buds 2a. Pur non essendo citato il nome del prodotto, il design e la tonalità rendono il collegamento immediato. Interessante anche il dettaglio di un cinturino in tinta al polso, che lascia intuire la presenza di un Pixel Watch 4, ulteriore conferma della volontà di Google di spingere su un ecosistema coerente per i propri dispositivi.

L’accoppiata Buds 2a e Pixel Watch 4 sembra dunque destinata a completare l’esperienza proposta dai Pixel 10, rendendo l’evento di domani uno dei più importanti per l’azienda negli ultimi anni. In questo modo l’ecosistema si arricchirebbe ulteriormente.

Il quadro generale, arricchito dai leak delle ultime ore, offre ormai poche incognite: restano da scoprire i dettagli ufficiali, le funzioni software esclusive e le strategie di lancio nei diversi mercati, Italia compresa. Gli utenti sono chiaramente in attesa, soprattutto i fan del marchio. Ne vedremo sicuramente delle belle, ma ora è tempo di riposare: l’evento sarà molto impegnativo e ricco di novità tutte targate Google.