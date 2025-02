ho Mobile, ultimi giorni per questa promo FOLLE low cost

Per chi è alla ricerca di una delle.miflipdi offerte di telefonia mobile, c’è l’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo ha infatti messo da sempre a disposizione degli utenti un vastissimo catalogo di offerte e promozioni, tutte piuttosto convenienti e a dei prezzi molto competitivi. Da qualche tempo è tornata a disposizione degli utenti uno dei cavalli di battaglia dell’operatore. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima, però, rimarrà disponibile ancora per pochi giorni.

ho Mobile, ancora pochi giorni per la sua super offerta a basso costo

Gli utenti interessati a passare a ho Mobile avranno ancora pochissimi giorni per poter attivare una delle sue offerte più convenienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale aveva rilanciato la sua promo bomba denominata ho. 5,99 100 GB. Tuttavia, quest’ultima non rimarrà disponibile all’attivazione a tempo indeterminato.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile per gli utenti per qualche altro giorno, in particolare per altri 5 giorni a partire da oggi. In passato è comunque capitato che l’operatore avesse deciso di continuare a proporla o comunque di riproporla più in là, quindi vedremo cosa deciderà di fare questa volta ho Mobile.

Nello specifico, ho. 5,99 100 GB è una delle offerte mobile più convenienti ed interessanti mai proposte dall’operatore virtuale. Ad un costo di appena 5,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle molto interessante. Gli utenti, in particolare, potranno usare ogni mese, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati da inviare verso tutti i numeri e anche fino a 100 GB di traffico dati. Solitamente il costo di attivazione parte da 2,99 euro, ma questo dipende dall’operatore da cui si proviene.

In ogni caso, gli utenti potranno attivare sul proprio numero una delle offerte mobile più convenienti di sempre.