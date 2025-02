Truffa perfetta per fregare tutti: scompaiono i soldi dai conti correnti

Le truffe girano ancora e in questo caso di truffa non ce n’è una sola, ma ben due. Sono infatti più messaggi ad arrivare all’interno della mail degli utenti, come quelli che si possono leggere qui in basso. Fate molta attenzione e la cosa più importante è sempre la stessa: non cliccate sui link e non scaricate allegati.

Truffa: non si tratta solo di un messaggio, ce ne sono due che potrebbero essere molto pericolosi

Basta un messaggio a fregare le persone, proprio come la truffa che si può vedere qui in basso. Fate molta attenzione a questo messaggio:

“Ciao mio caro. Quella notte è stata la più calda della mia vita. Quello che mi hai dato, ne sono ancora felice.

Come possiamo ripeterlo di nuovo? Ho già un’idea. Mio marito partirà presto per un viaggio di lavoro. A presto.

Puoi trovarmi su Here is my nickname – Aja-lovery72

Qui possiamo contattarti tramite collegamento video e fare una chiacchierata tranquilla.

Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui ci incontreremo di nuovo.”

Un altro messaggio invece fa credere che con un sondaggio si possa ottenere una macchina da caffè nuova e dalle grandi prestazioni. Ecco il testo che sta girando e che tanti utenti ci hanno segnalato in queste ore:

“Inizia il Sondaggio!

Congratulazioni!

Sei stato selezionato per ricevere una Macchina da Caffè X1 Anniversary ECO MODE! Per qualificarti per questo premio esclusivo, dedica un momento a rispondere ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con noi.

L’Arte del Caffè Incontra il Design Italiano

X1 Anniversary ECO MODE

Creata nello stile raffinato ed elegante dell’architetto e designer Luca Trazzi, la Iperespresso X1 Anniversary ECO MODE è una macchina dalle linee curve inconfondibili e ispirate al design retrò, con una tecnologia avanzata e moderna. La X1 Anniversary ECO MODE offre l’esclusiva esperienza di gusto di Iperespresso: il nostro modo di portare la preparazione del caffè direttamente a casa tua. Grazie alla modalità ECO, la tecnologia di riscaldamento rapido garantisce che la macchina sia sempre pronta all’uso, riducendo il consumo energetico del 50% rispetto alla generazione precedente della X1 Iperespresso.

Ottienila Ora!“