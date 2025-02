BMW eDrive di sesta generazione: più autonomia, più potenza, meno tempo di ricarica

BMW è pronta a fare un salto in avanti nel mondo delle auto elettriche. Durante i recenti Tech Days di Landshut, l’azienda ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla sua nuova tecnologia. La sesta generazione di batterie BMW eDrive promette una maggiore autonomia e una velocità di ricarica superiore del 30%. Alcuni modelli, infatti, potrebbero raggiungere performance ancora più elevate. Ma cosa significa questo per il futuro? Con l’adozione di un’architettura a 800V, l’efficienza diventa decisamente più alta. Il design delle nuove celle di batteria, più sottili, integra anche una maggiore densità energetica. Rispetto alla generazione precedente, si parla di un aumento del 20%. La grande novità? Le batterie diventeranno parte integrante della struttura del veicolo. La produzione sarà globale, con fabbriche in Germania, Ungheria, Cina, Messico e USA. I test rigorosi sui prototipi BMW precederanno la produzione su larga scala, ma l’obiettivo è chiaro: la qualità e la sostenibilità prima di tutto.

Powertrain BMW 6a generazione: costi ridotti e maggiore efficienza

I modelli della nuova piattaforma Neue Klasse BMW non solo avranno batterie più potenti, ma anche un powertrain innovativo. La trazione sarà caratterizzata dalla presenza di un motore asincrono (ASM) da circa 70 kg, con potenze tra 120 kW e 180 kW. Tale motore, che equipaggerà l’asse anteriore dei modelli a trazione integrale, promette una riduzione dei consumi e un incremento delle prestazioni. E non è tutto. I motori sincroni a eccitazione elettrica (EESM), montati sull’asse posteriore, regaleranno potenze che andranno tra i 200 kW e i 300 kW. Così, la BMW punta anche a migliorare il rapporto costi-benefici. Cerca di ottenere infatti una riduzione del 20% dei costi e del 10% del peso. Non si avranno dunque solo prestazioni eccellenti, ma anche un’importante efficienza energetica. L’avvio della produzione in serie dei modelli è previsto per questa estate, ergo: manca poco per vederle in azione. L’obiettivo di BMW? Un futuro più sostenibile e performante per la mobilità elettrica con il suo nome in primo piano.