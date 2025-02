BMW Vision Driving Experience, il concept anticipa la Serie 3?

Non è un caso se quando parliamo di BMW facciamo riferimento sempre a novità che non fanno altro che attirare l’attenzione di tutti. L’azienda tedesca, infatti, è ben conosciuta poiché nel corso degli anni è riuscita a portare su strada dei modelli con prestazioni eccellenti, un design ricercato ma, soprattutto, in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida.

Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, che non possiamo non ritenere indispensabile, la casa automobilistica di Monaco di Baviera ha deciso di portare avanti un importante lavoro che adesso gli consente di presentare il BMW Vision Driving Experience. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

BMW Vision Driving Experience: la novità

Al fine di offrire vetture in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida, la casa automobilistica tedesca ha deciso di lavorare su un importante progetto il cui risultato è rappresentato proprio dal BMW Vision Driving Experience. Ma di cosa si tratta? Possiamo paragonare questa novità ad un “laboratorio viaggiante” grazie al quale è possibile valutare avanzate tecnologie di gestione della trazione e della dinamica di guida. Queste ultime, non casualmente, realizzate per diventare parte integrante dei prossimi modelli del marchio che avranno alla base la piattaforma Neue Klasse.

BMW Vision Driving Experience, secondo quanto diffuso dall’azienda, rimarrà un prototipo e non ci sarà alcuna versione di produzione. A rendere speciale questo prototipo, senza dubbio, il computer centrale “Heart of Joy” che è in grado di elaborare le informazioni a una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi utilizzati in passato. Come dichiarato dalla stessa azienda, l’unità ad alte prestazioni gestisce accelerazione, frenata, stabilizzazione del veicolo, funzioni dinamiche di sterzata e gestione della ricarica. Inoltre, grazie all’unità di elaborazione centrale e al software BMW Dynamic Performance Control, sviluppato internamente, tutti gli attuatori connessi rispondono in tempo reale con latenze nell’ordine dei millisecondi.

Dunque, ancora una volta il costruttore tedesco ha confermato di essere in grado di portare avanti un lavoro attento e dettagliato grazie ad un team di esperti che punta ad offrire il meglio agli utenti che decidono di acquistare un nuovo modello firmato BMW.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità della casa automobilistica di Monaco di Baviera e del mondo delle quattro ruote.