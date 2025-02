Tesla Model Y, dettagli e costi delle nuove versioni

Novità importanti per tutti gli appassionati della casa automobilistica di Elon Musk grazie all’arrivo sul mercato italiano delle versioni della nuova Tesla Model Y Juniper. Un annuncio ormai atteso da tanto tempo che arriva in seguito al debutto della Launch Series.

La casa automobilistica Tesla, dunque, con le nuove versioni della Model Y Juniper va ad ampliare la gamma del suo iconico SUV che è sempre riuscito a conquistare nuovi utenti grazie alle sue caratteristiche tecniche eccellenti e al design che attira l’attenzione. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli rilasciati dal costruttore in merito alle nuove versioni in arrivo sul mercato.

Tesla Model Y Juniper: i dettagli delle nuove versioni

Portare sul mercato un nuovo modello non significa solamente andare ad ampliare una gamma di veicoli prodotti. Significa rispondere a utenti che richiedono che vengano soddisfatte diverse esigenze. Il recente annuncio da parte dell’azienda di Elon Musk non fa altro che andare incontro agli utenti che sono alla ricerca di una nuova soluzione in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida.

L’arrivo ufficialmente in Italia tutte le altre versioni della nuova Tesla Model Y Juniper vanno dunque a completare la gamma del SUV elettrico Model Y. Nello specifico, la versione che possiamo considerare base del SUV elettrico dispone di un singolo motore elettrico, batteria LFP e trazione posteriore. L’autonomia è di 500 km WLTP ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 201 km/h con accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Prezzo di 44.990 euro.

La versione Long Range a trazione posteriore dispone di un’autonomia di 622 km e una velocità massima di 201 km/h. Scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Per questo modello il costo è di 49.990 euro.

Infine, la versione Long Range con doppio motore e la trazione integrale ha un’autonomia di 586 km, una velocità massima di 201 km/h ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Quest’ultima viene offerta da Tesla a 52.990 euro.