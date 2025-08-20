Xiaomi: il nuovo designer è Kai Langer direttamente da BMW



Cone molti di voi sapranno la società cinese Xiaomi ormai da diverso tempo si è gettata a capofitto nel mondo dell’automotive e nello specifico delle auto elettriche, l’azienda infatti in passato ha rilasciato alcuni modelli di auto elettriche riscuotendo un successo sotto certi aspetti in atteso ma allo stesso tempo davvero importante, al punto da diventare un elemento ricco di interesse in un panorama caratterizzato da una competitività davvero ai massimi livelli.

Ecco dunque che l’azienda consapevole dei propri mezzi e del mercato all’interno del quale compete ha deciso di puntare ancora più in alto, nello specifico recentemente la società ha deciso di assumere un nome a dir poco eccellente all’interno di questo panorama così importante, il nome in questione è quello di Kai Langer, ex designer di BMW con oltre due decenni di esperienza e che già in passato si occupato della progettazione del design di auto elettriche per la nota società.

Scelta importante

ovviamente si tratta di una scelta decisamente importante e soprattutto con alta risonanza all’interno di un contesto come quello delle auto elettriche, anche l’esperto si è espresso direttamente tramite il proprio profilo LinkedIn scrivendo: “Dopo oltre due decenni all’interno del Gruppo BMW e i numerosi progetti e responsabilità straordinari a cui ho avuto il piacere di lavorare, ho deciso di affrontare una nuova sfida. Da agosto entrerò a far parte di uno dei grandi player tecnologici e in ascesa al mondo. Xiaomi già affermata nel mercato della tecnologia e dell’elettronica di consumo, e con un debutto travolgente nel settore automobilistico, sta espandendo la propria attività e mi offre l’opportunità di farne parte in modo significativo. Sono molto curioso di scoprire le possibilità che mi verranno offerte per continuare a creare un futuro brillante…”.

Al momento non è chiaro quale ruolo rivestirai in via ufficiale l’Uomo, sicuramente si tratterà di qualcosa correlato alle auto elettriche di Xiaomi vista la sua esperienza a dir poco inarrivabile all’interno del settore, tutto ciò è suffragato dal fatto che la società punta quasi esclusivamente su queste vetture per il proprio mercato, motivo per il quale è lecito attendersi un suo contributo in tal senso.