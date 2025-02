Nissan: la Tesla è pronta ad investire nell’azienda?

Il futuro di Nissan potrebbe essere legato a Tesla. Un gruppo di influenti figure, tra cui l’ex premier Yoshihide Suga, sta cercando di convincere l’azienda di Elon Musk a entrare nel capitale della casa automobilistica giapponese. Vogliono far diventare Tesla un investitore strategico per risollevare la società. In particolare, nel loro piano, pare mirino in particolare agli stabilimenti Nissan negli Stati Uniti. Secondo questo gruppo, infatti, Tesla potrebbe beneficiare della produzione interna nelle fabbriche della Nissan, situate in Tennessee e Mississippi. In tal modo riuscirebbero ad eludere i dazi sulle importazioni imposti dalle politiche protezionistiche degli Stati Uniti. La capacità combinata delle due fabbriche americane di Nissan è impressionante: circa un milione di veicoli all’anno. Eppure, lo scorso anno, Nissan ha prodotto solo la metà di questa cifra. Un dato importante che non sfugge a chi cerca di rilanciare l’azienda e ad i papabili investitori. L’idea è che un investimento di Tesla potrebbe dare una spinta significativa alla produzione nazionale, rafforzando anche la posizione di Musk nel mercato automobilistico globale.

Cosa pensa Tesla? La Nissan è un buon investimento?

Eppure, mentre la proposta di investimento sta prendendo piede, Elon Musk non sembra entusiasta. Rispondendo a un post su X ha minimizzato la possibilità di un coinvolgimento diretto nella trattativa. Ma perché un’azienda come Tesla non dovrebbe approfittare di questa opportunità? Nissan, purtroppo, sta affrontando un periodo difficile, è vero, e un investimento esterno potrebbe darle nuova linfa. Secondo le indiscrezioni, il piano prevede anche la formazione di un consorzio di investitori, con la partecipazione di Foxconn, seppur in una posizione minoritaria. Questo dovrebbe evitare che Apple prenda il controllo totale. Tale ipotesi sembra però ormai lontana visto che la casa di Cupertino ha più volte dichiarato di voler collaborare con Nissan piuttosto che acquistarla. Nel frattempo le azioni di Nissan sono aumentate. Questa salita potrebbe essere segno di curiosità degli investitori, in attesa di capire se il piano andrà in porto o meno. Resta da vedere se questo cambio di scenario avrà successo o se si risolverà in un nulla di fatto. Cosa ne pensa davvero Tesla?