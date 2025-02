Vivo V50: il nuovo smartphone debutta sul mercato indiano

Vivo ha ufficialmente svelato il suo nuovo V50. Ovvero il dispositivo che prende il posto del modello precedente lanciato a giugno 2024. Il debutto è avvenuto proprio in questi giorni in India. Confermando le indiscrezioni che circolavano nelle ultime settimane. Non vi è ancora nessuna informazione sulla possibile distribuzione mondiale. Ma l’attenzione resta alta per eventuali annunci futuri.

Vivo V50: fotocamere avanzate e intelligenza artificiale

Rispetto al suo predecessore, le novità principali riguardano l’autonomia. La batteria cresce da 5.380mAh a 6.000mAh, garantendo maggiore durata e supportando la tecnologia FlashCharge a 90W. Il display AMOLED resta da 6,77”, anche se la risoluzione subisce una lieve riduzione. Invariato il processore, che si conferma essere lo Snapdragon 7 Gen 3, assicurando prestazioni solide e fluide.

Uno dei punti di forza del Vivo V50 è il comparto fotografico, che continua a puntare su tre sensori da 50MP. La fotocamera frontale offre un’ampia visuale di 92° con autofocus. Mentre sul retro troviamo un obiettivo principale con stabilizzazione ottica e una lente ultra grandangolare da 119,4°. L’integrazione dell’intelligenza artificiale migliora gli scatti e offre strumenti avanzati per editing, traduzioni e ricerca intelligente.

Il dispositivo si distingue anche per la sua resistenza. Dispone infatti delle certificazioni IP68 e IP69 che garantiscono protezione contro polvere e immersioni. Il sistema operativo è il Funtouch OS 15, mentre la connettività 5G assicura velocità elevate in rete. Tra le caratteristiche principali emergono anche il sensore di impronte digitali integrato nel display e il sistema di raffreddamento avanzato. Il quale contribuisce a mantenere prestazioni elevate anche sotto stress.

Il Vivo V50 è disponibile in tre varianti di memoria. Rispettivamente 8GB di RAM con 128GB di archivio, 8GB con 256GB e la versione top da 12GB con 512GB. Il prezzo in India parte da circa 384€ per la configurazione base, fino a 450€ per il modello più avanzato. Insomma, con queste specifiche, il nuovo smartphone punta a conquistare la fascia media del mercato con un ottimo rapporto qualità-prezzo.