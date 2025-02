Pale eoliche invisibili? La novità presentata dalla difesa militare

L‘energia eolica rappresenta una soluzione promettente per la transizione energetica. Eppure, presenta diversi ostacoli. Uno dei principali riguarda l’interferenza che le turbine possono causare con i sistemi radar. In particolare, con quelli militari. Il problema è diventato sempre più rilevante a causa dei conflitti geopolitici. Ciò insieme all’aumento della necessità di proteggere spazi aerei e marittimi. Di recente, la Svezia ha fatto parlare di sé per aver bloccato numerosi progetti di parchi di pale eoliche offshore con una capacità complessiva di 30 GW. Ciò proprio a causa delle possibili interferenze con i radar di difesa.

Pale eoliche: come è possibile non creare interferenze con i radar?

La decisione ha portato a discussioni in tutta Europa. Ciò perché la necessità di espandere le rinnovabili deve relazionarsi con la necessità di garantire la sicurezza. Eppure, grazie ai progressi nella tecnologia, potrebbero esserci soluzioni adatte. Quest’ultime sono in grado di risolvere tale conflitto tra esigenze energetiche e difensive. Una delle proposte è l’integrazione di materiali radar-assorbenti. Combinati con intelligenza artificiale e reti di sensori avanzati.

L’idea di base è che le turbine eoliche possano essere progettate in modo da ridurre la loro visibilità ai radar. Rendendole così quasi “invisibili” ai sistemi di rilevamento. Tale approccio potrebbe non solo evitare interferenze, ma addirittura trasformare i parchi eolici in potenti strumenti di sorveglianza a beneficio delle forze armate. Amplificando la sicurezza nazionale anziché compromettere le operazioni radar.

La sfida rimane quella di rendere tale tecnologia economicamente sostenibile. I costi aggiuntivi per la produzione di turbine stealth potrebbero rendere difficile l’adozione su larga scala. Ciò soprattutto in Paesi con budget limitati per le energie rinnovabili. Inoltre, è importante considerare l’impatto delle modifiche aerodinamiche necessarie per integrare suddetti materiali nelle turbine. Ciò perché potrebbero influire sulle prestazioni energetiche. Nonostante ciò, con il continuo sviluppo delle nanotecnologie, l’integrazione di turbine eoliche stealth potrebbe diventare presto una realtà.