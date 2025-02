NIO Firefly: in arrivo in Europa l’elettrica low cost

Quando si parla di auto elettriche, purtroppo, il principale ostacolo per gli utenti che vorrebbero procedere con un acquisto riguarda il costo piuttosto elevato. Come sappiamo, però, tra le strategie di alcuni costruttori vi è proprio la volontà di andare incontro alle esigenze degli utenti. Per questo motivo, il nuovo marchio Firefly della casa automobilistica cinese NIO lavorerà al fine di portare sul mercato delle proposte elettriche più accessibili a tutti.

Tale progetto, dunque, non può che essere un punto di partenza importantissimi per il marchio cinese e per la diffusione di una mobilità sostenibile che fa fatica a diffondersi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

NIO Firefly: al lavoro su un nuovo modello

Lavorare alla progettazione e alla realizzazione di un modello elettrico in grado di offrire un’adeguata esperienza di guida ad un prezzo accessibile è l’obiettivo del nuovo marchio del costruttore cinese NIO. Non a caso, infatti, l’azienda sta già lavorando su un veicolo che venne già svelato nel corso del 2024 e che prenderà il nome di Firefly.

Nonostante in fase di annuncio la casa automobilistica non rilasciò dettagli in merito al veicolo, alcune informazioni rilasciate direttamente dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) ci consentono di avere un’idea chiara in merito alla batteria, all’autonomia e altri importanti dettagli del veicolo. Quel che sappiamo, finora, è che la NIO Firefly ospiterà un motore elettrico da 143 CV alimentato da una batteria con capacità di 42,1 kWh. In merito all’autonomia, i dati diffusi parlano di 420 km secondo il ciclo cinese CLTC.

Ancora pochi i dettagli in merito all’abitacolo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti del costruttore automobilistico cinese NIO. Un costruttore che, come ben sappiamo, porta avanti alcuni progetti importanti per quel che riguarda l’elettrificazione dei veicoli.