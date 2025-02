Kena proroga la promozione dei 100 Giga gratuiti fino al 28 febbraio 2025

L’operatore virtuale Kena ha deciso di prorogare una delle sue più allettanti promozioni. In modo da permettere a tutti i clienti, nuovi e già abbonati, di ricevere 100GB extra al mese gratuitamente, per tutto il mese di febbraio 2025. Tale offerta è valida però esclusivamente per coloro che attivano il servizio Ricarica Automatica, un’innovazione pensata per semplificare il rinnovo delle offerte. Inizialmente la promo era prevista fino al 13 febbraio, ma grazie a una recente proroga, tutti i clienti avranno tempo fino al 28 del mese per approfittarne.

Kena Mobile: dettagli sull’utilizzo dei Giga e sul roaming in UE

Per attivare questa soluzione targata Kena, come già detto, è sufficiente aderire al servizio di Ricarica Automatica. Quest’ ultimo consente di associare un metodo di pagamento per ricaricare automaticamente l’offerta ogni mese. Una volta attivato, gli utenti riceveranno i loro giga gratuiti, i quali verranno aggiunti ogni mese in maniera automatica e senza alcun costo extra. L’opzione si rinnova automaticamente, a patto che la Ricarica Automatica e l’offerta principale restino sempre attive.

Tale promo però risulta non essere valida per le SIM su cui è attiva Kena TIMVISION né per i piani inferiori a 5€ al mese, come nel caso di KenaVoce 4,99 Promo. Invece per chi ha già attivo il servizio, ma desidera approfittare del vantaggio dei 100GB gratis, dovrà semplicemente disattivarlo e riattivarlo tramite l’area clienti MyKena. Oppure attraverso il servizio assistenza.

I 100 Giga gratuiti sono un ottimo vantaggio per chi utilizza molto Internet. È anche vero però che ci sono alcune limitazioni da tenere bene a mente, soprattutto per chi viaggia all’estero. Infatti, in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’offerta prevede un utilizzo di 1GB con una velocità 4G. Dunque non sarà possibile utilizzare i 100GB gratuiti per la navigazione. In altre parole, il traffico roaming viene addebitato in base alla propria offerta principale senza eccezioni.

I giga gratuiti ricevuti grazie all’opzione Kena hanno la priorità sul traffico previsto dall’offerta principale. Il che significa che una volta terminati, il cliente continuerà a utilizzare il traffico dati disponibile con la propria offerta base.