NIO Firefly, nuove informazioni per questo modello cinese

La NIO Firefly è un nuovo modello della medesima casa automobilistica cinese che è stato prodotto di recente e su cui sono arrivate delle nuove informazioni. Infatti per il momento si sapeva solo la caratteristica esterna del veicolo; adesso sono state scattate delle foto spia che mostrano l’ interno della vettura. La NIO Firefly sarà una vettura per uso quotidiano dalle piccole dimensioni molto maneggevole e completamente elettrica. Probabilmente la nuova vettura arriverà anche in Europa nei luoghi dove c’è più richiesta.

Ovviamente il veicolo in questione è presentato con delle tecnologie che possono essere applicate anche in altri paesi del mondo. Per il momento ancora non si sa quando verrà distribuita sul mercato ma in Cina sono già iniziate le preordinazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo modello erano state pubblicate sono alcune delle sue peculiarità e tra queste mancavano le informazioni sugli interni. Sono arrivate ultimamente delle nuove foto dove viene mostrato proprio l’ abitacolo della NIO Firefly.

NIO Firefly, nuove informazioni anche sull’ abitacolo

Riguardo all’ abitacolo di questa vettura, troviamo uno stile molto semplice poiché dietro al volante è collocato un piccolo schermo per la strumentazione. Nella parte centrale è presente un display molto ampio per il sistema infotainment. I rivestimenti dell’ abitacolo sono molto chiari e presentano lo stile e il design tipico delle automobili di fabbricazione cinese. Sappiamo inoltre che la vettura presenta una lunghezza di 4.003 mm, 1.781 mm di larghezza e 1.557 mm di altezza con un passo di 2.615 mm. Per quanto riguarda la meccanica, sappiamo che la NIO Firefly monta un motore elettrico da 105 kW (143 CV). Inoltre troviamo una batteria a celle LFP prodotta da Sunwoda la cui capacità dovrebbe essere sui 330 km. La vettura è stata dotata del battery swap anche se non è compatibile con le stazioni attuali perché la batteria è più piccola.

La vettura è in preordine a 148.800 yuan che sarebbero 19.710 euro e bisognerà aspettare per trovarla sul mercato in vendita anche in Europa.