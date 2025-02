iPhone 16e, inizia una nuova era per Apple

Nelle scorse ore, Apple ha presentato al mondo il nuovo iPhone 16e. Questo dispositivo raccoglie l’eredità della famiglia iPhone SE ma con alcuni cambiamenti molto importanti che conferiscono al device una certa rilevanza strategica.

Infatti, il nuovo iPhone 16e è nuovo prima di tutto nel nome che si adegua alla line-up principale. Un cambiamento che, di fatto, garantisce un prestigio più elevato anche in termini di design. Il rebranding lascia intendere che la serie Special Edition, percepita come la gamma economica di Apple non esiste più.

Infatti, le novità tecniche vanno di pari passo con le scelte di design. Lo smartphone della mela adotta linee che richiamano quelle della serie iPhone 16 e si inserisce perfettamente nella gamma. Le dimensioni generali sono decisamente maggiori rispetto alla precedente generazione. Con i suoi 146.7 x 71.5 x 7.8 mm è quasi il 20% più voluminoso di iPhone SE 2022 e quasi paragonabile ad iPhone 16.

Tra le principali novità spicca l’assenza del Touch ID per via dell’introduzione del Face ID. La sensoristica per il riconoscimento del volto e la fotocamera frontale sono integrate all’interno di un notch presente nella parte alta del display. Apple ha scelto di non implementare la Dynamic Island anche per differenziare iPhone 16e dagli altri modelli.

La tecnologia a bordo del device è di assoluto livello con un display XDR OLED da 6.1 pollici dotato di una risoluzione pari a 2532 x 1170 pixel. La protezione da raschi e urti è garantita dal Ceramic Shield. Il cuore del nuovo dispositivo Apple è certamente il SoC Apple A18 di ultima generazione con supporto ad Apple Intelligence.

Gli 8 GB di RAM permettono di supportare iOS 18 e tutte le novità software sviluppate dall’azienda di Cupertino per migliorare l’operatività dei propri smartphone. La singola fotocamera posteriore da 48 megapixel è pensata per garantire la massima qualità di scatto senza perdita di definizione.

I prezzi in Italia partiranno da 729 euro per la versione da 128GB e arriveranno a 1.019 euro per la variante con memoria da 1TB.