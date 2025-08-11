NIO Firefly presto il debutto: ecco la piccola elettrica che vuole conquistare l’Europa

Scatta il debutto europeo della nuova NIO Firefly, una compatta a batteria destinata a muovere curiosità e aspettative. L’arrivo ufficiale è fissato per il 14 agosto in Norvegia e Paesi Bassi, mercati dove l’auto elettrica è già parte della vita quotidiana. Dopo questo primo passo, la piccola hatchback cinese approderà anche in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Polonia e Romania. L’Italia resta per ora fuori dai piani per adesso, anche se le sue caratteristiche potrebbero attirare. Si apre così una nuova pagina per NIO che punta a inserirsi nel competitivo segmento B europeo.

La NIO Firefly misura 4.003 mm di lunghezza, 1.781 mm di larghezza e 1.557 mm di altezza, con un passo di 2.615 mm. Dimensioni studiate per la città, ma con sorprese nello spazio interno. Il bagagliaio offre 404 litri ampliabili a 1.253 litri abbattendo gli schienali posteriori, mentre un frunk da 92 litri davanti diventa utile per i cavi di ricarica. L’abitacolo segue uno stile minimalista ma non rinuncia alla tecnologia. La strumentazione è affidata a uno schermo da 6 pollici, mentre al centro troneggia un display touch da 13,2 pollici per l’infotainment. Materiali e disposizione richiamano l’idea di un’auto elettrica pensata per chi vuole modernità senza rinunciare alla funzionalità. Ci si può chiedere se un abitacolo così razionale riuscirà a emozionare in un segmento così affollato.

Motore elettrico, autonomia e prezzo della piccola NIO

La NIO Firefly ha al suo interno un potente motore elettrico da 105 kW (143 CV) con 200 Nm di coppia massima. L’accelerazione? Va da 0 a 100 km/h richiede 8,1 secondi, mentre la velocità tocca i 150 km/h. Il propulsore è inoltre alimentato da una batteria LFP da 42,1 kWh, capace di garantire 330 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Numeri che, sulla carta, potrebbero bastare forse per chi si muove solo in strada, ma convinceranno anche chi teme la ricarica frequente e chi si “annoia”?

Vediamo i costi. In Paesi Bassi il listino parte da 29.900 euro, mentre in Norvegia il prezzo è di 279.900 corone, circa 23.600 euro al cambio. Un posizionamento che colloca la NIO tra le compatte elettriche più accessibili. L’arrivo in più Paesi in tempi ravvicinati indica una volontà di occupare spazio prima della concorrenza diretta. Restano aperte le incognite sul successo commerciale e sulla futura disponibilità in mercati strategici come quello italiano. In un’Europa dove ogni nuovo modello cerca di emergere, la NIO Firefly saprà davvero brillare?