TIM, da aprile nuovi aumenti per la rete mobile

Per alcuni clienti di rete mobile di TIM sta per arrivare una nuova batosta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico italiano ha comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Questi ultimi riguarderanno per l’appunto il costo del rinnovo mensile di alcune offerte di rete mobile e saranno introdotti a partire dal mese di aprile 2025. Sembra comunque che l’operatore darà delle alternative agli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, a partire da aprile 2025 in arrivo nuovi aumenti per la rete mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi ultimi riguarderanno questa volta alcune offerte di rete mobile. L’operatore ha da poco inserito una apposita informativa sul sito ufficiale. Oltre a questo, è stata anche avviata una nuova campagna SMS per avvisare i clienti che saranno coinvolti da questi aumenti.

Nello specifico, come riportato negli sms inviati da TIM, gli utenti vedranno aumentare il costo della propria offerta a partire dalla giornata del prossimo 1 aprile 2025. Questi dovrebbero essere pari ad almeno 1,99 euro in più al mese. Come già detto, l’operatore sta comunque dando altre alternative. In particolare, gli utenti potranno scegliere in primis di attivare un’altra offerta mobile dedicata. Quest’ultima avrà lo stesso costo dell’offerta al momento attiva e avrà 2 GB in più.

Oltre a questo, l’operatore sta dando agli utenti anche un’altra possibilità. Gli utenti potranno infatti aggiungere 50 GB di traffico dati ogni mese a quello già previsti dalla propria offerta in maniera ovviamente gratuita. Per fare tutto ciò, in entrambi i casi, sarà necessario inviare un apposito sms all’operatore al numero 40916 con su scritto rispettivamente CONFERMO ON oppure 50GIGA ON. Ad alcuni clienti l’operatore sta inoltre proponendo l’attivazione gratuita del 5G Ultra di TIM. Per farlo, sarà sempre necessario inviare un SMS allo stesso numero con su scritto 5G ON.