Lenovo ThinkBook Flip AI: il laptop pieghevole che promette di rivoluzionare il mercato

Il settore dei laptop sta attraversando una fase di trasformazione grazie all’adozione di nuove tecnologie. A confermarsi come uno dei protagonisti principali di questa evoluzione è il marchio Lenovo. Dopo aver introdotto dispositivi all’avanguardia come il ThinkPad X1 Fold e il Yoga Book 9i, l’azienda cinese si prepara a sorprendere ancora una volta con il ThinkBook-Flip AI.

Secondo il noto leaker Evan Blass, Lenovo dovrebbe svelare ufficialmente questo innovativo modello in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Un evento in programma dal 3 al 6 marzo 2025.

Lenovo ThinkBook Flip: un design flessibile per un utilizzo versatile

Il ThinkBook Flip AI di Lenovo si distingue per la presenza di un display OLED pieghevole. Quest’ ultimo consente di raddoppiare la superficie visiva, offrendo maggiore produttività e un’esperienza d’uso completamente nuova. A differenza dei tradizionali modelli dual-screen già disponibili sul mercato, questo laptop non si affida a due schermi separati. Bensì a un unico pannello flessibile, garantendo un design più omogeneo e una maggiore praticità.

Quando è chiuso, la parte superiore dello schermo resta attiva, permettendo di utilizzarlo in modalità tablet. Una volta aperto, il display si adatta in base alle esigenze. Una metà può fungere da schermo principale, mentre l’altra può essere estesa verso l’alto o ripiegata per facilitare la condivisione dei contenuti. Tale approccio lo rende ideale per professionisti, creativi e studenti alla ricerca di un dispositivo capace di offrire versatilità senza compromessi.

Innovazioni tecnologiche e specifiche ancora da confermare

Lenovo ha già dimostrato di essere leader nel settore dei display flessibili. L’ azienda infatti ha presentato numerosi prodotti innovativi come il ThinkBook Plus Gen 6 al CES 2025. Il quale è dotato di uno schermo OLED rollable da 14” che si estende fino a 16,7”. Il ThinkBook-Flip AI però, potrebbe rappresentare un passo avanti ancora più notevole. Poiché introduce una doppia cerniera per una maggiore stabilità e una tastiera fisica integrata che lo rende un vero e proprio notebook completo.

Al momento, Lenovo non ha rilasciato informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche. Le immagini trapelate online suggeriscono che il dispositivo sarà equipaggiato con Windows 11. Mentre il processore potrebbe essere un Intel Core Ultra o un Snapdragon X Elite, entrambi caratterizzati da avanzate capacità di AI. Resta ancora da chiarire la configurazione di RAM e batteria. Due elementi essenziali per determinare le sue reali prestazioni.