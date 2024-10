Fastweb lancia 150 GB al mese in 5G, il prezzo è super

Fastweb propone un’offerta imperdibile per chi cerca un piano mobile completo e conveniente: Fastweb Mobile Full. A 9,95€ al mese, questa promozione garantisce 200 GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti illimitati per chiamare chiunque, senza limiti e senza scatti alla risposta. Si tratta di un modo per rispondere alla concorrenza in maniera forte.

Fastweb Mobile Full, la promo da 150 GB di traffico in 5G

Offerte di questo calibro compaiono quotidianamente nel mondo della telefonia mobile italiana ma quando entra a far parte della battaglia anche Fastweb, le cose diventano più interessanti. Il velocissimo provider ha deciso di irrompere di nuovo con la sua Mobile Full, offerta mobile da ben 150 GB in 5G ogni mese. Al suo interno ci sono inoltre anche minuti senza limiti verso tutti, con il prezzo mensile che, come detto in alto, e di soli 9,95 €.

Attivazione facile e senza costi nascosti

Fastweb punta su trasparenza e semplicità. L’offerta non ha vincoli di durata né costi di uscita, così puoi provarla senza impegno e disdire in qualsiasi momento, senza penali. La spedizione della SIM è gratuita, e per attivarla è sufficiente un documento o il proprio SPID per un processo veloce e sicuro. Inoltre, è disponibile anche in formato eSIM, ideale per chi ha uno smartphone compatibile e preferisce evitare le SIM fisiche.

Riconoscimenti per la velocità della rete

Fastweb si è anche guadagnata un riconoscimento importante: per la quarta volta, Ookla ha premiato Fastweb come la rete mobile più veloce d’Italia. Questo significa che oltre a una buona offerta in termini di prezzo, puoi contare su una rete affidabile e rapida.

Se stai cercando un’offerta mobile con tanti Giga, minuti senza limiti e il 5G incluso, Fastweb Mobile Full è una delle migliori opzioni sul mercato. Attivabile anche online, puoi ricevere una chiamata gratuita per avere maggiori informazioni e iniziare subito a risparmiare.