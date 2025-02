Signal è stato usato per denunciare le attività del doge

Il noto social network “X” sta intercettando e bloccando tutti i link esterni che rimandano alla piattaforma Signal. Il social del famosissimo Elon Musk adotta una strategia già adottata in precedenza verso altri social, e tenta di limitare il più possibile la diffusione del senso negativo tra i dipendenti federali che utilizzano proprio Signal per denunciare le attività del nuovo Department of Government Efficiency.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Naturalmente, ogni volta che si cerca di pubblicare un link si riceve un messaggio di errore, in particolare “impossibile inviare” si legge in specifici casi, messaggio contenente spam in altri. Ecco ulteriori dettagli specifici:

Questo specifico link può ricadere in una delle seguenti categorie, fra cui link di vario genere:

link malevoli che potrebbero rubare informazioni personali o mettere in pericolo i dispositivi elettronici

link di spam che ingannano le persone o rovinano la loro esperienza

contenuti violenti o ingannevoli che potrebbero mettere in pericolo le persone nel mondo reale

certe tipologie di contenuto che, se postato direttamente su X, rappresentano una violazione delle regole di X

Ecco le conclusioni a riguardo

Si pensa che lo stop specifico sia stato introdotto solamente per “Signal.me” e non ancora per “Signal.org”. Il servizio ha avuto un miglioramento importante, notevole, significativo in queste ultime settimane poiché viene sempre più impiegato per comunicare alla stampa le spesso con chiarissime azioni condotte dal personale del DOGE. I dipendenti federali lo sfruttano in quanto i suoi messaggi sono crittografati end-to-end e vengono archiviati.

Lo stop specifico del link Signal.me riguarda non solo i DM e i post pubblici, ma anche i link creati prima del blocco e l’impossibilità di aggiungere un link al proprio profilo. In questo caso specifico, il messaggio di errore afferma specificatamente: “Errore. Aggiornamento dell’account fallito: la descrizione è considerata Malware”.

Insomma, delle novità interessanti.