iPhone 17 series, dettagli per fotocamere di air e pro

Novità importante: in questo febbraio 2025, a poco più di sei mesi dalla presentazione della nuova gamma iPhone, i leaker noto “Gurman” afferma che gli schermi girati siano basati su falsi disegni CAD diffusi a fine gennaio anche dal leaker “Majin Bu”.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo nello specifico

In contrasto, gli altri leaker sono sulla stessa lunghezza d’onda. Il design degli iPhone 17 Pro e di iPhone 17 Air è destinato a modificarsi, e si arriverà ad un modulo ancora una volta triangolare nel caso dei Pro, ma inserito in un passaggio da un lato all’altro. Un cambiamento che porta un miglioramento importante per la parte posteriore, considerato i piccoli interventi fatti da Apple nell’ultimo periodo.

Andando nello specifico, l’ultimo passaggio dei leaker, arriva dal notissimo Digital Chat Station ha scritto un post su Weibo nelle scorse ore sul tema, nel quale spiega, in riferimento agli iPhone 17, che “le soluzioni estetiche adottate da Apple sono destinate a cambiare radicalmente”. Ecco però gli ulteriori dettagli che conosciamo:

Il nuovo super sottile iPhone 17 Air , secondo quanto riportato dal leaker cinese, adotta un design posteriore con una striscia orizzontale molto accentuata, mentre gli iPhone 17 Pro ha un design diverso.

Ecco le conclusioni a riguardo

Si tratta di una conferma, coadiuvata dal supporto delle parole e delle immagini. La fascia orizzontale stretta, la striscia per dirla come DCS, su iPhone 17 Air non è in dubbio: il modello è inedito e dunque non abbiamo modifiche, inoltre non sono circolate altre ipotesi molto importanti.

Ultimi dettagli specifici

Per quanto riguarda gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max invece si avrà qualche dubbio in più legato alla possibilità che Apple sia effettivamente pronta a cambiare linea dopo molti anni di incertezza. Ma escludendo Mark Gurman, tutti gli altri leaker hanno scommesso sul passaggio a un design differente per la superficie posteriore. Insomma, delle novità davvero importanti, interessanti e che offrono un nuovo panorama.