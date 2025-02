Scuderia Ferrari, la SF-25 scende in pista con Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Nelle scorse ore si è svolto l’evento F1 75 organizzato dal management della Formula 1 per celebrare i 75 anni di storia della massima categoria del motorsport. Durante questa serata unica, tutti i team partecipanti al campionato 2025 hanno svelato le livree ufficiali delle squadre durante lo show, il primo nel suo genere. Dopo aver mostrato i colori ufficiali della monoposto durante l’evento, Scuderia Ferrari HP ha presentato sui social la SF-25.

I render condivisi in rete hanno permesso di mostrare le linee generali della vettura, familiarizzando con le nuove forme e con l’inedita livrea. Tuttavia, la monoposto reale è già scesa in pista per effettuare uno shakedown sul Circuito di Fiorano.

Scuderia Ferrari ha scelto di utilizzare sul circuito di casa i 200 km a disposizione per testare il corretto funzionamento di tutti i sistemi della vettura. Inoltre, l’occasione sarà perfetta per effettuare le prime riprese a scopo promozionale per mostrare la monoposto in pista.

Nella giornata di prove si alterneranno al volante della SF-25 sia Charles Leclerc e Lewis Hamilton sotto lo sguardo vigile del Team Principal, Fred Vasseur. A bordo pista saranno presenti anche il CEO Ferrari Benedetto Vigna e tutti i referenti degli sponsor che supportano la monoposto di Maranello.

In seguito a questo primo approccio con la pista, la SF-25 prenderà parte ai test collettivi previsti dal 26 al 28 febbraio in Bahrain. Durante i test, tutte le squadre cercheranno di ottimizzare la messa a punto delle monoposto e tenderanno a nascondere le performance per non esporsi troppo rispetto alla concorrenza.

L’obiettivo di Scuderia Ferrari HP e ti tutti gli altri team è quello di arrivare preparati al primo appuntamento stagionale. L’appuntamento è fissato per il 16 marzo con il Gran Premio d’Australia, momento in cui non si potrà più scherzare.