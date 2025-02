Samsung Galaxy S25 Ultra è semplice da riparare ma vince iPhone 16 Pro

Uno degli aspetti che gli utenti sottovalutano quando esce un nuovo smartphone sul mercato è sicuramente quello legato alla semplicità nel ripararlo. Il riferimento a questa volta riguarda il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, il quale dopo il test da parte del team di iFixit è risultato più semplice da riparare rispetto agli smartphone che Samsung ha lanciato negli ultimi 10 anni. Ci sono stati quindi dei passi avanti importanti, anche se vince ancora Apple con il suo iPhone 16 Pro che risulta ancora più semplice da aggiustare.

Samsung semplifica la sostituzione della batteria

Grandi passi avanti sono stati fatti soprattutto per quanto concerne la batteria. Lo stesso test l’anno scorso e anche durante gli anni precedenti, aveva dimostrato che era davvero difficile rimuoverla. C’era infatti tantissimo collante che evitava ai tecnici di staccarla. Ora però la situazione è cambiata in quanto all’interno del Samsung Galaxy S25 ultra ci sono quattro linguette adesive che garantiscono l’estrazione della batteria in maniera semplicissima.

Per iFixit, questa scelta rende la sostituzione molto più semplice, soprattutto per chi preferisce il fai-da-te. Tuttavia, il cambiamento potrebbe non essere dovuto a una strategia di Samsung, ma piuttosto all’obbligo di conformarsi alle normative europee sul diritto alla riparazione.

Fotocamere modulari, ma la fotocamera frontale resta un problema

Un altro aspetto positivo del design riguarda il comparto fotografico. Sul Galaxy S25 Ultra, ogni fotocamera posteriore è modulare, il che significa che in caso di guasto si può sostituire solo il sensore danneggiato, senza cambiare l’intero blocco. Questo permette di ridurre i costi di riparazione.

La situazione cambia però quando si parla della fotocamera frontale. iFixit ha scoperto che il sensore selfie è incollato alla struttura, rendendo la sua sostituzione molto più complessa. Questo potrebbe diventare un problema nel caso di guasti o danni accidentali. Il punteggio ottenuto è di 5/10. iPhone vince anche questa volta, presentando un 7/10.

Samsung dovrà fare di più

Con l’Unione Europea che impone nuove regole per rendere i dispositivi più riparabili, Samsung dovrà probabilmente continuare su questa strada. Il Galaxy S25 Ultra segna un passo avanti importante, ma per competere davvero con Apple serviranno migliori manuali di riparazione, più accessibilità ai ricambi e costi più equi per le riparazioni fuori garanzia.

Se il trend continuerà, forse un giorno vedremo smartphone Galaxy che potranno essere riparati con la stessa facilità degli iPhone. Ma per ora, Apple rimane in testa.