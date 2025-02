ChatGPT è diventato caotico, Sam Altman lo ammette: ora vuole risolvere il problema

Quando si parla di intelligenza artificiale, il pensiero delle persone finisce sempre sul solito modello: ChatGPT. La creazione di OpenAI ha dato il via ad una nuova era, quella in cui gli utenti possono avere accesso ad un modello AI di alto livello in grado di fare tantissime cose in maniera rapida. Allo stesso tempo il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha voluto esporsi facendo il punto della situazione. Mentre si parla del lancio del prossimo GPT-5. Altman ha parlato dei programmi futuri dell’azienda, affermando di volere una rivoluzione in quanto ChatGPT al momento richiederebbe una semplicità d’uso maggiore essendo diventato troppo caotico.

Altman ha confermato che la nuova versione includerà il modello di ragionamento o3 e che, grande novità, sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Un’esperienza più intuitiva in arrivo su ChatGPT

Attualmente, chi usa ChatGPT deve scegliere manualmente il modello da utilizzare attraverso un selettore che appare dopo ogni risposta. Per chi ha un piano Plus o Pro, la varietà di opzioni può rendere l’esperienza confusa, soprattutto considerando che l’abbonamento Pro arriva a 200 dollari al mese.

Per risolvere il problema, OpenAI vuole unificare i suoi modelli e creare un sistema più intelligente, in grado di decidere in autonomia quando usare strumenti specifici e quando prendersi più tempo per elaborare le risposte.

GPT-4.5 sarà l’ultimo senza “chain-of-thought”

Altman ha anche parlato del rilascio di GPT-4.5, che sarà l’ultima versione senza il cosiddetto “chain-of-thought reasoning”. La capacità di ragionamento dunque verrà nettamente migliorata. I modelli del futuro riusciranno dunque a rendere i problemi complessi molto più semplici da risolvere, semplicemente scomponendo il tutto e passando attraverso passaggi più ridotti.

Una volta arrivato GPT-4.5, OpenAI si concentrerà sullo sviluppo di GPT-5, un modello che integrerà le tecnologie più avanzate dell’azienda, tra cui la funzione Deep Research.

GPT-5 per tutti, ma con limitazioni

Quando GPT-5 sarà disponibile, OpenAI prevede di offrirlo gratuitamente agli utenti, anche se con alcune soglie di utilizzo per evitare abusi.