WhatsApp e il mistero della Modalità Tartaruga: di cosa si tratta?

Nell’ultima settimana si è sentito molto parlare della cosiddetta modalità tartaruga di WhatsApp.

Ci sono state diverse discussioni a riguardo, poiché se n’è parlato come se fosse una funzione molto utile per chi utilizza WhatsApp quotidianamente.

Infatti, secondo queste voci questa misteriosa modalità tartaruga serve proprio per utilizzare le funzioni presenti su WhatsApp in modo diverso dal solito.

Tuttavia, pare che il mistero che si aggira intorno a questa fantomatica modalità sia una grande fake news.

Intorno ad applicazioni così famose e utilizzate come WhatsApp circolano spesso delle notizie, e purtroppo spesso queste notizie si rivelano delle bufale belle e buone.

Un esempio concreto di una recente fake news circolata in queste settimane è la notizia che WhatsApp stia integrando una terza spunta blu per avvisare gli utenti quando viene effettuato uno screenshot, notizia mai confermata dall’applicazione.

E ora sembra essere il turno di questa fantomatica modalità segreta.

Modalità Tartaruga su WhatsApp: di cosa si tratta veramente?

La modalità tartaruga su WhatsApp non esiste, o meglio non riguarda nessuna funzione segreta o particolare.

Ciò che è stato spacciato come una modalità tartaruga, non è altro che una semplice icona da poter utilizzare per personalizzare il design di WhatsApp.

Tra l’altro, la possibilità di personalizzare WhatsApp con l’immagine di una tartaruga, o di qualsiasi altro animale, non è neanche una funzione presente direttamente sulla piattaforma, ma per averla è necessario scaricare un’altra applicazione.

Per personalizzare l’icona di WhatsApp è dunque necessario scaricare l’app Nova Launcher e scegliere l’immagine di una tartaruga, o di qualcos’altro.

Tuttavia, come detto in precedenza, non bisogna aspettarsi alcuna funzione segreta o particolare, poiché si tratta di una semplice personalizzazione.

E a proposito di personalizzazione, nelle prossime settimane arriveranno i nuovi attesissimi temi e sfondi proprio sulla piattaforma di WhatsApp. E questa non è assolutamente una fake news.