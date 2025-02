Apple, finalmente gli occhiali AR: cambio strategia e lancio più vicino

Gli occhiali AR di Apple non sono stati abbandonati, almeno stando alle ultime indiscrezioni che stanno circolando sul web in queste ore. Per settimane si è parlato di un possibile stop al progetto degli occhiali AR di Apple, ma le ultime indiscrezioni dicono il contrario. Il prodotto su questo dispositivo tanto chiacchierato anche dagli utenti starebbe continuando nei nei laboratori di Cupertino, ma con una nuova strateg

Stando alle parole del super affidabile giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe deciso di abbandonare l’idea iniziale. Questa consisteva in un paio di occhiali dipendenti da un Mac. Ora gli ingegneri avrebbero scelto di puntare su un dispositivo completamente autonomo. Potrebbe essere dunque questo il cambiamento che consentirà agli occhiali di arrivare finalmente sul mercato.

Un design più leggero e tecnologia più avanzata

Per rendere questi occhiali davvero indipendenti, il team di sviluppo starebbe lavorando su due elementi fondamentali:

Display di nuova generazione , per garantire un’esperienza AR chiara e naturale;

, per garantire un’esperienza AR chiara e naturale; Chip avanzati, che permettano di gestire tutta l’elaborazione senza bisogno di hardware esterno.

A differenza del Vision Pro, che ha un design imponente e richiede una batteria esterna, gli occhiali AR dovrebbero essere molto più discreti e leggeri, più simili a un normale paio di occhiali da vista. Un approccio simile a quello degli Xreal One, che hanno già dimostrato come l’AR possa integrarsi in un formato più pratico e indossabile ogni giorno.

Quando arriveranno sul mercato

Apple non ha fretta. Storicamente, l’azienda preferisce perfezionare un prodotto prima di lanciarlo, invece di presentarlo in una versione ancora acerba. Questo significa che potrebbero volerci ancora diversi anni prima di vedere questi occhiali AR sul mercato.

Chi si aspettava un annuncio a breve potrebbe rimanere deluso, ma è chiaro che Apple non ha messo da parte l’idea. Sta semplicemente aspettando il momento giusto per proporre una tecnologia davvero all’altezza delle aspettative.