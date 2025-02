Amazfit Active 2 arriva ufficialmente in Europa: specifiche e prezzo

Amazfit Active 2 arriva ufficialmente in Europa, dopo Amazfit T-Rex 3, in due versioni: Standard e Premium, con alla base il sensore ottico BioTracker 6.0 PPG, che verrà utilizzato per il monitoraggio dei parametri di allenamento (in combinazione con giroscopio, accelerometro e algoritmi di vario genere) e di recupero, ma anche un display AMOLED da 1,32 pollici, che permette di raggiungere una massima luminosità di picco di 2000 nit, capace così di garantire una perfetta visibilità in ogni condizione di luce.

La scocca è realizzata in acciaio inossidabile, con due pulsanti laterali che non vanno in nessun modo ad ostacolare i movimenti del polso in ogni momento della giornata. I parametri che il dispositivo è in grado di monitorare sono diversi, tra questi troviamo qualità del sonno e della respirazione, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), frequenza cardiaca a riposo, come la temperatura corporea esterna, il livello dello stress, oltre all’eventuale fatica fisica e mentale.

Amazfit Active 2 è il nuovo smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Non manca il supporto allo sport, con oltre 160 attività differenti tra cui poter spaziare, personalizzando le varie schermate ed i parametri di allenamento. Le mappe possono essere visionate offline in modo completamente gratuito, con riconoscimento automatico dell’attività ed oltre 25 esercizi diversi dei gruppi muscolari. La qualità degli allenamenti viene analizzata, con parametri come ritmo, stabilità dei movimenti, continuità e non solo, tutto visibile nell’app Zepp App (a cui si aggiunge il supporto Zepp Coach).

Amazfit Active 2 è compatibile con accessori esterni, è il primo ad integrare Zepp OS 4.5, con quattro novità: Intelligent Voice Assistant (che include tante funzioni vocali), un centro notifiche ridisegnato (per visualizzare immagini all’interno delle notifiche e indicatori di notifica non letta), una tastiera di sistema migliorata e maggiori funzionalità di accessibilità. La batteria è da 270 mAh, con una autonomia fino a 10 giorni di utilizzo standard, e 5 giorni di utilizzo intensivo.

L’utente lo può acquistare nella variante standard, che pesa 29,5 grammi, al prezzo di 99 euro, oppure Premium, dal peso di 31,7 grammi con vetro zaffiro, cinturino sportivo e Zepp Pay, a 129 euro.