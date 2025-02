L’Amazfit T-Rex 3 arriva in Europa con una nuova versione

L’Amazfit T-Rex 3 si conferma uno degli smartwatch sportivi più robusti e avanzati. Fin dal suo lancio lo scorso autunno, tale dispositivo ha conquistato gli appassionati. Ciò grazie alle sue elevate prestazioni, alla resistenza estrema e alle numerose funzioni di monitoraggio. Con il recente aggiornamento software, l’orologio ha ricevuto nuove modalità sportive. Insieme a miglioramenti nelle misurazioni GPS e un’ottimizzazione dell’autonomia della batteria.

Dettagli sulla nuova versione dell’Amazfit T-Rex 3

Uno degli elementi distintivi dell’Amazfit T-Rex 3 è il suo avanzato sensore ottico BioTracker™ 6.0 PPG. Quest’ultimo garantisce misurazioni precise della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e dello stress. Il dispositivo offre anche strumenti per il monitoraggio del recupero post–allenamento. Come il Readiness Score e l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Permettendo agli utenti di ottimizzare i propri programmi di allenamento. Gli utenti che sceglieranno tale smartwatch avranno accesso a oltre 170 modalità sportive. Tra cui nuove opzioni come lo ski mountaineering, l’allenamento HYROX PFT e il padel avanzato. Inoltre, le mappe offline integrate permettono di visualizzare strade, rilievi e piste da sci, con una funzione di navigazione che aiuta a ritrovare il punto di partenza.

Grazie alla sua batteria l’Amazfit T-Rex 3 può garantire fino a 3 settimane di utilizzo con una sola carica. E fino a 180 ore in modalità GPS attivo. Dal punto di vista costruttivo, l’Amazfit T-Rex 3 è progettato per resistere alle condizioni più estreme. La sua scocca è in acciaio inox rinforzato e il display AMOLED da 1,5” con luminosità fino a 2000 nit. Tali elementi lo rendono leggibile in qualsiasi ambiente. Il design è certificato per resistere a temperature estreme, urti e immersioni.

Una delle novità è la possibilità di acquistare l’Amazfit T-Rex 3 nella variante Haze Grey in un bundle speciale con gli auricolari wireless sportivi Amazfit UP. Suddetto pacchetto esclusivo sarà disponibile a partire dal 18 febbraio sui principali store online, tra cui amazfit.com e amazon.com. Il suo prezzo di lancio è di 299 euro. L’offerta sarà valida fino a fine mese o fino a esaurimento scorte.