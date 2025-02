Ecco un nuovo firmware che elimina Dolby TrueHD e DTS-HD MA per Google Tv

Secondo quanto riportato recentemente, Google ha mandato avanti un aggiornamento software per il suo dispositivo Google TV Streamer, e c’è una super novità, ovvero la rimozione dei formati audio Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Il ultimo aggiornamento, identificato con il numero di versione UTTK.241210.003, non dà dettagli molto importanti, ma ha un cambiamento significativo, ovvero la rimozione di questi codec. Naturalmente, dal lancio del dispositivo, i formati Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio erano esplorati come supportati dal Google TV Streamer, ma in realtà non sono mai stati funzionali granché. Al di là della loro presenza nel firmware iniziale, molti utenti hanno riscontrato che il supporto a questi formati audio ad alta definizione non era funzionante. Ulteriori dettagli

Grandissima delusione dei possessori del dispositivo, dato che si trattava di funzionalità attese da molti appassionati di audio di alta qualità. Google, chiaramente complice del disguido, ha rilasciato un aggiornamento che elimina ogni riferimento ai due formati audio che mancavano nel loro corretto funzionamento.

La rimozione potrebbe essere vista come una correzione del firmware. La qualità audio, naturalmente, è una delle caratteristiche fondamentali di un sistema di intrattenimento domestico, e il supporto per cose come Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio è un’esperienza audiovisiva ottimale. Insomma, delle novità interessanti.

Conclusioni a riguardo

La rimozione dei formati Dolby TrueHD e DTS-HD MA dal firmware di Google TV Streamer non ha avuto a seguito una dichiarazione ufficiale da parte di Google. Tutto questo ha creato molto scalpore e alcuni si chiedono se Google stia preparando una versione del dispositivo, ma è improbabile pensare che i codec torneranno a breve con un aggiornamento funzionale. C’è da dire, poi, che Google non abbia in programma di ripristinare il supporto per Dolby TrueHD e DTS-HD MA, almeno per ora. Ad ogni modo non è possibile escludere che un futuro aggiornamento possa migliorare la situazione, le probabilità di uno specchietto significativo del firmware sembrano ridotte.