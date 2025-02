Dazi, rischio da 240 miliardi di dollari con la decisione di Trump

Il nuovo insediamento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta portando una serie di novità anche nel settore delle quattro ruote. Ancora una volta, infatti, si torna a parlare dei dazi, un tema che sta certamente facendo discutere molti. Non a caso, infatti, Donald Trump ha da poco reso nota la decisione di introdurre dazi relativi alle importazioni di veicoli.

Una decisione che non è certamente casuale ma ha lo scopo di rendere eque le tariffe che altri paesi, tra cui proprio l’Unione Europea, mettono ai prodotti degli Stati Uniti. A tal proposito, dunque, secondo alcune fonti l’entrata in vigore di tali dazi è fissata per l’1 aprile 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a tale decisione. Quali saranno le conseguenze?

Dazi: le conseguenze della decisione di Donald Trump

Tante le novità che nell’ultimo periodo stanno riguardando il settore automotive ma l’introduzione di dazi, in seguito alla decisione del nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe avere delle conseguenze del tutto negative.

Non a caso, infatti, sembrerebbe che l’introduzione di dazi sulle auto importate potrebbe avere conseguenze dirette su un mercato del valore di 240 miliardi di dollari. La principale preoccupazione, infatti, sembrerebbe riguardare quelle che potrebbero essere le ripercussioni i costruttori automobilistici europei e americani.

Oltre a ciò, non si esclude che le aziende europee possano vedere aumentare i costi delle loro esportazioni verso gli Stati Uniti. La conseguenza di ciò sarebbe infatti avere veicoli meno competitivi rispetto sul mercato americano. Chiaramente, le minacce avanzate dal Presidente Trump in merito all’imposizione dei dazi sulle auto importate potrebbe mettere in seria difficoltà l’industria automobilistica globale.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Come si evolverà la situazione? Sicuramente si spera che non ci siamo ripercussioni pesanti per i costruttori che nel corso degli anni hanno portato avanti strategie di vendita del tutto eccellenti.