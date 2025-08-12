L’app Zepp si rinnova: più controllo sul sonno e sicurezza

L’app Zepp, il cuore pulsante dell’ecosistema Amazfit, riceve un nuovo aggiornamento alla versione 9.10.2. Il rilascio, da ora disponibile sul Google Play Store, porta delle novità significative per chi monitora quotidianamente il proprio stato di salute tramite lo smartwatch. Stavolta però le modifiche puntano a migliorare la gestione del sonno. Ed anche l’aspetto della sicurezza informatica. Che sono i due elementi sempre più centrali per chi indossa i dispositivi smart ogni giorno.
Cambia anche l’interfaccia dell’app Zepp: una nuova icona animata e alcuni dettagli sulla sicurezza
Uno degli interventi più rilevanti di questo aggiornamento riguarda il monitoraggio del sonno. Ora infatti è possibile eliminare in modo selettivo i dati relativi ai pisolini. Questa nuova funzione consente una gestione più flessibile e precisa delle statistiche legate al riposo. Una novità quindi che va incontro a chi desidera mantenere un controllo più accurato sulle proprie abitudini notturne. Distinguendo chiaramente tra il sonno principale e i riposi brevi durante la giornata.
Ma non solo sonno. Il nuovo aggiornamento introduce infatti anche un accorgimento visivo nella schermata principale dell’app. Quando un dispositivo Amazfit monitora in tempo reale la frequenza cardiaca, l’icona del cuore ora si anima, rendendo immediatamente visibile la funzionalità attiva. Un piccolo ma utile dettaglio che migliora l’interazione utente-dispositivo.
Inoltre, ogni device collegato all’app Zepp mostra adesso una nuova voce nel menu delle informazioni di sistema. La versione delle patch di sicurezza informatica. Espressa in formato numerico, questa voce consente di conoscere rapidamente il livello di protezione attivo sul proprio dispositivo. Un’aggiunta che va incontro a chi è attento alla protezione dei dati personali, sempre più a rischio anche nel mondo dei wearable.
Per chi desidera installare subito l’aggiornamento, il download può essere effettuato direttamente dal Google Play Store. Qualora l’update non fosse ancora visibile, si può attendere qualche ora oppure optare per l’installazione manuale tramite APKMirror.