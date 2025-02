Truffa phishing con il messaggio dal finto sito di incontri, attenzione

Sono passate diverse settimane da quando si discusse di una nuova truffa legata ai supermercati, ma ora la questione è diversa. Il tentativo di inganno questa volta arriva da parte di un gruppo di malviventi che avrebbe scelto di far finta di essere una bella donna e di proporre una conoscenza su un sito di incontri inesistente. Il testo è stato scritto proprio in basso per garantire agli utenti la possibilità di capire quello che sta succedendo in queste ore.

Truffa con un messaggio molto familiare ma che è diverso dagli altri, ecco cosa succede

La truffa più pericolosa del giorno si può vedere proprio qui in basso con diversi utenti che purtroppo ci sono cascati. Il messaggio è stato oggetto di revisione da parte del nostro team ed effettivamente le tecniche dei truffatori sono state affinate e non poco negli ultimi tempi. Questo è il testo completo che ovviamente è stato privato di ogni link pericoloso proprio per evitare problemi:

“Mi chiamo Ardis, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e amore. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Ardis-kitty363, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.”

In questo caso bisogna solamente non cliccare sui link che sono inclusi nel testo e non scaricare alcun tipo di file collegato ad esso o allegato all’interno delle e-mail. Fate dunque estrema attenzione.