Truffa pericolosa e soldi scomparsi: ecco il messaggio da temere

Anche oggi si parla di una truffa, un inganno pronto a derubare gli utenti, anche nel caso in cui dovessero essere esperti. Il messaggio che si può leggere in basso è abbastanza esplicativo e riesce a chiarire al meglio cosa gli utenti possono ritrovarsi davanti. Secondo quanto riportato, una finta collaboratrice fingerà di contattare gli utenti per verificare le loro attività di trading. In quanto il messaggio è arrivato anche a noi, che di conti del genere proprio non ne abbiamo, abbiamo subito capito che si trattasse di una truffa.

Questo sta a significare che, anche se effettuate trading con le criptovalute, non dovete dare assolutamente ascolto ad un messaggio del genere in quanto è solo un espediente per riuscire a fregarvi i dati e per rubarvi i vostri risparmi.

Truffa da prendere con attenzione: ecco il messaggio che scrivono per fregarvi in pochi secondi

Ecco il testo che rappresenta la truffa che sta girando ormai da tempo in Italia:

“Sono Rebecca Meyer ,le scrivo dalla società Blockchain.com

In collaborazione con BCE e CONSOB stiamo facendo delle verifiche dell’attività del trading svolta iregolarmente.

La stiamo contattando in quanto nell’ultimo periodo sono stati aperti dei conti a suo nome su vari Exchange di cripto valute.

Sono avvenute delle movimentazioni di denaro per acquistare e vendere varie criptomonete equivalenti a cifre importanti.

Essendo movimenti particolari e di cifre di svariate migliaia di Euro avremo il bisogno di prendere un appuntamento telefonico con lei.

Per motivi di sicurezza stiamo analizzando e verificando per capire se e stato lei ad eseguire i movimenti in criptomonete.

Se ha qualche prova delle trasferte che ha fatto li può inviare su questa mail per fare una verifica più dettagliata.

Nel caso non sapesse nulla in merito, possiamo dare tutte le informazione necessarie.

In attesa di una sua gentile risposta porgo

Cordiali Saluti

Rebecca Meyer

Financial Advisor e partner di Blockchain“.