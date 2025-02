WhatsApp: a febbraio 2025 spunta un nuovo trucco per spiare gratis il partner

Ci sono diversi argomenti che trattano di come un utente possa spiare il proprio partner o chiunque altro usando WhatsApp. In realtà l’applicazione ha debellato diverse soluzioni esterne che fino a pochi anni fa permettevano proprio tale pratica, relegando gli utenti che le utilizzavano a non poterlo più fare. Ad oggi però ci sono altre applicazioni che potrebbero conferire al pubblico la possibilità di ficcare il naso negli affari del proprio partner o di un amico o di qualsiasi altra persona di cui si ha il contatto WhatsApp.

Queste sono arrivate più volte ad essere dichiarate ufficiosamente illegali ma in realtà non è così. C’è infatti una piattaforma molto utilizzata che prende il nome di Whats Tracker che è diventata famosissima. Riesce a praticamente a spiare gli utenti capendo l’orario preciso in cui entrano in chat e anche l’orario in cui decidono di abbandonarla.

WhatsApp: scaricando l’applicazione Whats Tracker, gli utenti possono spiare i movimenti degli altri

Chi non ha mai sentito parlare di questa nuova applicazione, dovrebbe cominciare a dare uno sguardo in quanto può tornare molto utile in diversi frangenti. Whats Tracker permette alle persone di scoprire quando il proprio partner ad esempio entra in chat, anche se non ha l’ultimo accesso attivo. Scaricando questa applicazione di terze parti per Android, è infatti facilissimo capire tutto ciò: arriva addirittura una notifica quando la persona selezionata decide di entrare o di uscire da WhatsApp.

Oltre a tutto questo poi a fine giornata ci sarà anche un report con tutti gli orari precisi, proprio per garantire precisione e affidabilità. Almeno per il momento l’applicazione non è determinata come illegale, quindi può essere utilizzata senza troppi problemi. Ricordiamo che non ha alcun costo, per cui è gratuita per chiunque decida di scaricarla direttamente dal web in formato apk. Non resta altro che provarla.