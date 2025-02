Nuovo look per Google Foto: ecco come cambiano i Ricordi

Google Foto continua a puntare forte sui Ricordi, e a quanto pare sta per arrivare un cambiamento piuttosto evidente nell’interfaccia. Nella versione 7.17.0.725321504 dell’app, infatti, è stato scoperto un restyling che renderà l’esperienza ancora più immersiva. La differenza più evidente? Le immagini verranno visualizzate a schermo intero, senza quei fastidiosi margini neri sopra e sotto che finora incorniciavano i Ricordi. Insomma, tutto lo spazio disponibile sarà sfruttato per dare ancora più risalto alle foto e ai video del passato che ricordano i momenti più importanti.

I Ricordi sono ora a schermo intero

Anche se il design cambia, le funzioni principali rimangono. Alcuni elementi, però, sono stati spostati o nascosti per rendere l’interfaccia più pulita. La data e il luogo dello scatto, per esempio, ora compaiono solo se si tiene premuto a lungo sull’immagine, mentre i pulsanti per aggiungere ai Preferiti, condividere o accedere alle opzioni restano sempre visibili. Il carosello per scorrere tra i vari contenuti, invece, si sposta in alto, così da lasciare più spazio alle immagini.

Questa nuova interfaccia, per ora, non è ancora attiva per tutti. È già presente nel codice dell’app, ma serve qualche trucco da esperti per sbloccarla in anticipo. Google non ha ancora annunciato ufficialmente quando verrà rilasciata, né se ci saranno ulteriori modifiche prima della distribuzione definitiva. Dato che i Ricordi sono una delle funzioni più amate di Google Foto, è probabile che l’azienda stia perfezionando ogni dettaglio prima di rilasciare l’aggiornamento su larga scala.

Quello che è certo è che Google sta lavorando per rendere i Ricordi ancora più coinvolgenti e immediati. Guardare le proprie foto del passato con questa nuova interfaccia potrebbe dare tutto un altro impatto alle immagini, eliminando distrazioni e mettendo al centro i momenti più importanti. Ora non resta che aspettare per vedere quando questa novità diventerà disponibile per tutti, e nell’attesa scattare ancora molte foto.